Ce sont les vacances de carnaval et pourquoi pas la toute belle occasion de prendre l’air avec son animal de compagnie ? Une balade devrait être un véritable moment de plaisir, fort de complicité là où pour certains cela peut s’avérer être un véritable cauchemar. Comme rien ne s’improvise, on fait le point avec Bénédicte qui nous propose les bons plans pour que cette bulle loisir soit du pur bonheur.

Les vertus de la balade

Les conseils pour une balade réussie avec son animal de compagnie - © Halfpoint Images - Getty Images

- La balade est un moment privilégié, on consacre toute notre attention à notre charmante boule de poils, on découvre des choses ensemble, on respire et c’est si bien !

- Si vous avez un jeune chien, le balader permet de l’exposer à toute une série de situations du quotidien. Les voitures, le bruit du trafic, le bus, les autres chiens,… Mettez-le véritablement en situation de ce qui sera son quotidien, son environnement avec lequel il doit se familiariser dès son plus jeune âge. Plus il verra de choses, mieux ce sera.

- Pour lui, comme pour nous, se balader c’est si bon pour la santé ! Cela permet de maintenir le poids de forme. On a bien tendance aujourd’hui à avoir des animaux de plus en plus sédentaires… Comme nous ! Allez, on s’y remet, on profite de ces vacances et c’est parti, on reprend une activité physique et ce sera tout bénéfice pour chacun.