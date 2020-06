Delphine Simon a fait découvrir ce 24 juin dans Le 6-8 un jeu de société et deux livres pour enfants qui devraient bien occuper vos progénitures à l'aube des vacances d'été. Les vacances d'été sont presque lancées pour les enfants. Que vous partiez à l'étranger ou que vous restiez en Belgique, Delphine Simon vous propose de jouer à Défi Nature Escape Opération camouflage et de lire Cette nuit on part en vacances et Là-bas pour que votre ou vos enfants profitent de ces moments tant en s'amusant qu'en apprenant.

"Défi Nature Escape", un jeu durable et réflexif Les conseils jeu et lecture jeunesse pour faire voyager vos enfants pendant les vacances d'été - © Bioviva Les conseils jeu et lecture jeunesse pour faire voyager vos enfants pendant les vacances d'été - © Bioviva Si vous cherchez un jeu de société durable et pédagogique, Défi Nature Escape Opération camouflage est sûrement un choix idéal. Ce jeu provient du jeu de cartes Défi Nature dans lequel vous pariez sur une capacité physique comme le poids, la taille ou la durée de vie d'une carte animale face à celles de vos adversaires où celui qui a la valeur la plus forte l'emporte. Une extension à ce jeu de cartes a été développée, elle s'appelle Défi Nature Escape portant sur les animaux qui sont professionnels du camouflage. "Nous allons aider des scientifiques à découvrir quel animal est le meilleur du camouflage. C'est un peu un jeu d'enquêtes avec les cartes Défi Nature. Si vous voulez après que les enquêtes soient terminées vous récupérer les cartes et jouez au jeu de base" précise Delphine Simon. Outre les cartes, on retrouve dans ce jeu deux enquêtes sous forme de livrets. "À chaque page vous aurez une question et les enfants doivent deviner l'animal dont on parle" résume la chroniqueuse. Par exemple, on demande de chercher un animal se rapprochant de l'écureuil roux, vous devez sélectionner l'animal le plus adéquat parmi les cartes présélectionnées que vous avez à disposition. Vous devez ensuite choisir une capacité physique, celle-ci vous donne alors le numéro de la page de l'enquête correspondante à poursuivre. "De page en page et d'enquête en enquête vous devinerez l'animal qui est le roi du camouflage pour le défi 1 et 2" ajoute Delphine. Ce jeu de la marque Bio-Viva possède deux avantages selon Delphine. "Il travaille sur l'éco-conception, c'est-à-dire que tout est réfléchi quant au matériaux utilisés, l'idée aussi c'est la durabilité du jeu". Autre point important, celui de la réflexion, "tout en s'amusant et en découvrant le monde qui nous entoure pour ces animaux un peu étranges mais qui existent bel et bien".

Un livre sur la magie du départ en vacances Un jeu et deux livres pour occuper vos enfants pendant les vacances d'été - © Alice Editions Delphine vous conseille aussi deux livres pour occuper vos enfants pendant les vacances. Le premier, de Charlotte Bellière, est 100% belge et s'intitule Cette nuit on part en vacances. "Ce livre est vraiment bien fait car en très peu de mots et d'images on se retrouve dans l'ambiance de quand on prend la voiture la nuit et que l'on part en vacances" commente Delphine Simon. Le livre joue sur les souvenirs et les sensations que l'on garde et perçoit quand on part en vacances en pleine nuit, comme le jeu de lumières qui défilent en voiture. "C'est aussi une vraie aide pour les parents" estime la chroniqueuse. Elle prend pour exemple abordé dans le livre l'arrêt pipi où l'enfant assure ne pas devoir aller aux toilettes et n'écoute pas les conseils de ses parents. "En lisant le livre les enfants se rendront que cela fonctionne comme cela chez tout le monde". Le livre "se termine avec cette magie : quand on est à l'aube et que l'on traverse des beaux villages, qu'on entend les grillons, ces odeurs de lavande, les petits cafés du coin qui commencent à s'ouvrir et on se rend compte que l'on est arrivé et que l'on a dépassé la frontière avec la fameuse question qui est aussi abordé : 'C'est quand qu'on arrive ?' et 'Est-ce que l'on est déjà dans l'autre pays ?'" dévoile Delphine. Deux livres pour enfants : « Cette nuit on part en vacances » et « Là-bas » - Le 6-8 -... Deux livres pour enfants : « Cette nuit on part en vacances » et « Là-bas »