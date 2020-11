Les conseils et recettes faciles à réaliser en confinement de Carlo De Pascale

Le re-confinement et le télétravail obligatoire devraient vous amener à profiter à nouveau au mieux de votre cuisine. Carlo De Pascale vous propose dès lors des recettes faciles à réaliser en confinement, avec vos enfants, dans Le 6-8. Les couleurs de l'automne égaient notre quotidien vraisemblablement plus maussade que lors du premier confinement en Belgique, instauré au printemps 2020. Alors pourquoi ne pas apporter encore plus de chaleur dans votre bulle pour vivre au mieux cette période ? Après la période d'Halloween et des citrouilles dont les restes comestibles peuvent être donnés à vos animaux, concoctez des petits plats faciles à préparer et délicieux à déguster grâce aux nouvelles recettes spéciales confinement de Carlo De Pascale.

Les pâtisseries c'est du gâteau Les conseils et recettes courtes et faciles à réaliser en confinement selon Carlo De Pascale - © Plon "L'avantage quand on est à la maison c'est qu'on a le temps pour surveiller des aliments qui mijotent et faire autre chose pendant ce temps-là : regarder une série, travailler, faire un bricolage avec les enfants" souligne ainsi Carlo De Pascale. Mettez ce temps à profit pour même cuisiner avec les enfants. Et pourquoi pas s'adonner à la pâtisserie ? Carlo vous invite à suivre les recettes de Michel Oliver, fils de Raymond Oliver, à ne pas confondre avec le célèbre Jamie Oliver. Le cuisinier français, outre ses passages remarqués en télévision, "a écrit beaucoup de livres de cuisine dont un qui a fait date : La pâtisserie est un jeu d'enfants en 1964" constate le chroniqueur. Quelques millions d'exemplaires ont été vendus de ce livre qui ne se trouve aujourd'hui qu'en occasion. Parmi les recettes que Carlo conseille, celle du gâteau au chocolat pour lequel "on fait fondre du chocolat, on met un peu de sucre, on ajoute les jaunes d’œuf dans le mélange sucre, farine et beurre, et puis on va monter les blancs en neige, les incorporer et les mettre au four". Autre recettes qui y figurent, celle du glaçage au chocolat qui demande du chocolat, du beurre et du sucre impalpable bien tamisé ou encore le gâteau marbré, le chou à la crème, le biscuit roulé confiture.

Réussir un sablé breton Les conseils et recettes courtes et faciles à réaliser en confinement selon Carlo De Pascale - © guy-ozenne - Getty Images/iStockphoto Autre pâtisserie à tester pendant ce nouveau confinement proposée par Carlo De Pascale, le sablé breton, la 'madeleine de Proust' de votre chroniqueur culinaire. Il vous livre d'ailleurs ses conseils pour les réussir parfaitement : "Il est réussi quand au moment où tu mords dedans, tu sens que cela se décompose et que la pointe de sel vient dialoguer avec le sucre à l'intérieur de la cavité buccale". Pour y parvenir, il est important de ne pas omettre l'étape essentielle de la préparation, le sablage, à faire au robot-batteur ou mieux, à la min. "Quand vous mélangez la farine avec le beurre et souvent on met de la poudre à lever, c'est de ramasser cela et de le frotter entre les paumes de votre main pour faire le sablage" indique-t-il. Ingrédients : 3 œufs

100 g de sucre

125 g de beurre

1 gousse de vanille

3 g de fleur de Sel

250 g de farine

10 g de levure chimique (baking powder)

100 g de sucre perlé (petit, pas celui pour les gaufres) Préparation : Mélangez farine, beurre, sel et levure. Sablez cette préparation.

Battez les jaunes d'oeuf avec le sucre les graines de vanille extraites au préalable de la gousse. Incorporez cela à la préparation sablée et mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène.

Moulez la pâte en un rouleau et incorporez les perles de sucre en les enfonçant dans la pâte.

Passez la préparation au réfrigérateur après l'avoir emballée dans un film alimentaire.

Découpez les sablés avec une épaisseur de 1 centimètre et enfournez le tout dans votre four préchauffé à 180 degrés sur du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson pendant 15 minutes . Tour d’horizon des recettes à faire durant le confinement 2/2 - Extrait de Le 6-8 (214/255) -... Tour d’horizon des recettes à faire durant le confinement 2/2

Le véritable osso bucco Les conseils et recettes courtes et faciles à réaliser en confinement selon Carlo De Pascale - © luchezar - Getty Images On passe enfin au salé avec d'abord un plat typiquement italien, l'osso bucco. Pour suivre la recette authentique milanaise, Carlo De Pascale signale qu'il faut fariner les jarrets de veau, "les faire rissoler, mouiller avec du vin blanc et un peu de bouillon mais surtout les servir avec un risotto au safran, et non pas des tagliatelles à la tomate". Ensuite, le risotto une fois prêt, vous devez y ajouter du parmesan et du beurre et "le laisser reposer sur une plaque de four et de le laisser gratiner, ou à la poêle" précise le chroniqueur. Le résultat : un risotto croustillant avec un osso bucco dont la sauce est le jus de viande. Comptez entre 2 heures et 2 heures 30 de cuisson et enfin, rajoutez le condiment essentiel, la gremolata, du zeste de citron, de l'ail et du persil haché.

Le pâté croûte avec les ustensiles de la maison Les conseils et recettes courtes et faciles à réaliser en confinement selon Carlo De Pascale - © Carlo A - Getty Images Autre recette salée qui met aussi du temps à cuire, celle du pâté en croûte. Les charcutiers Gilles et Nicolas Verot ont sorti depuis octobre 2020 le livre Terrines, rillettes, saucisses & pâtés croûte pour lequel "ils mettent à la portée de tous un simple pâté en croûte avec les outils que l'on a chez soi".