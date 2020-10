Les conseils de Carlo : comment Auguste Escoffier et Paul Bocuse ont révolutionné la gastronomie

Notre chroniqueur culinaire a bien profité de ses vacances cet été, notamment pour lire quelques livres et regarder des documentaires sur la gastronomie, notamment sur deux chefs de renommée mondiale : Auguste Escoffier et Paul Bocuse .

Carlo De Pascale vous renseigne deux ouvrages sortis en 2020 et un documentaire culinaires sur deux des plus grands chefs de l'histoire de la gastronomie française dans Le 6-8, qui pourraient vous aider à mieux saisir l'art de la cuisine.

Un cuisinier paternaliste et social

Les conseils de Carlo : comment Paul Bocuse et Auguste Escoffier ont révolutionné la cuisine - © Flammarion

Ces deux hommes parcourent à eux deux plus d'un siècle de gastronomie française. Auguste Escoffier est un chef emblématique du 19ème siècle, né en 1846 et décédé en 1935 alors que Paul Bocuse naît en 1926 et décède en 2018.

Auguste Escoffier, la vie savoureuse du roi des cuisiniers provient d'un docu-fiction d'Arte.

Né près de Nice, Escoffier devient cuisinier "et très vite il va marquer son époque parce qu'il fera carrière rapidement et parce qu'il réfléchit assez vite sur le métier de cuisinier et la cuisine que l'on sert aux clients et notamment aux grands de ce monde" note Carlo De Pascale.

C'est Escoffier qui organise notamment le fameux travail en brigade. Il améliore les conditions des cuisiniers en luttant entre autres contre l'alcoolisme en cuisine. Mais son nom est resté à la postérité car il crée des plats, non pas en son nom mais en celui de grandes vedettes venues dans ses restaurants. La pêche Melba par exemple, une "pêche au sirop, avec glace vanille et coulis de fruits rouges", porte ce nom en l'honneur de la célèbre cantatrice Nellie Melba. La 'poire Belle-Hélène', en référence à l'opéra bouffe de Jacques Offenbach du même nom, est aussi souvent attribuée à Escoffier. Il s'inspire aussi de l'art, notamment pour son suprême de poulet George Sand, contenant du poulet, de la sauce nantua, une sorte de bisque, et des écrevisses.

En bref, les plats d'Auguste Escoffier "sont restés au patrimoine et encore enseignés dans les écoles" assure Carlo.