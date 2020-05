Comme vous le savez, les magasins non alimentaires ont pu rouvrir le 11 mai, à l'inverse l'Horeca est toujours à l'arrêt. Quel bilan peut-on dresser sur ces ouvertures et restrictions respectives? Comment cela se vit-il au quotidien. Thierry Evens, porte parole de l' UCM dresse pour nous le portrait de la situation.

Les commerces à l'heure du déconfinement

Les commerces à l'heure du déconfinement, l'Horeca toujours à l'arrêt ! - © Thomas Barwick - Getty Images

La réouverture des commerces le 11 mai ce serait visiblement bien passée malgré les appréhensions ?

Oui. Les commerçants ont pris les mesures qui s'imposaient pour assurer leur sécurité et celle des clients. L'affichage des règles à l'entrée des magasins et l'utilisation de gel désinfectant est généralisée. Ils sont nombreux à avoir mis un marquage au sol pour le respect des règles de distanciation. Ils ont encouragé le paiement par carte bancaire et le port du masque. Nous sommes plus de deux semaines après la réouverture et il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Le nécessaire a donc été fait.

Les clients aussi ont été prudents

Tout à fait. On avait dit "pas de shopping plaisir", ce n'est pas encore le moment. Si vous allez au magasin, c'est près de chez vous ou près de votre travail pour acheter quelque chose. Et ça a été bien respecté. Même le premier week-end, il n'y a pas eu de ruée dans les magasins. Les communes ont d'ailleurs aussi joué leur rôle en installant des marques au sol et des sens de circulation dans les principales artères commerçantes. La police était bien présente pour éviter les incidents mais elle n'a pas eu à intervenir souvent.

- Pour les commerçants, c'était un véritable soulagement de pouvoir rouvrir

Bien sûr. Ils ont été obligés de fermer pendant pratiquement deux mois. C'est très long de ne pas pouvoir exercer son métier pendant soixante jours. Cela dit, la réouverture ne signifie pas la fin des ennuis. C'est un redémarrage en douceur.

Trois commerçants sur quatre estiment avoir moins de clients que la normale, en particulier dans les centres commerciaux. Parce que les gens sont prudents, ne se déplacent que pour acheter. Et surtout parce que le nombre de personnes est limité. Dans un petit magasin, vous ne pouvez recevoir parfois pratiquement qu'un client à la fois et certains fonctionnent d'ailleurs sur rendez-vous. Forcément, il y a moins de passage, il y a moins de ventes et donc pas vraiment de rattrapage des deux mois perdus. Les stocks restent importants.

Est-ce pour cela qu'on a décidé de reporter les soldes ?

Oui. Les soldes d'été ont toujours lieu du 1er au 31 juillet. Cette année, ce sera du 1er au 31 août, donc un mois plus tard. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont demandé le report. UCM leur a demandé leur avis et une majorité a souhaité disposer de davantage de temps pour vendre leur collection d'été à un prix normal. D'autant que moins de Belges, sans doute, partiront en vacances en juillet. On n'est pas le seul pays à reporter les soldes même si la période commencera un peu plus tôt en France et beaucoup plus tôt aux Pays-Bas.

Ce qui est embêtant pour les commerçants qui habitent près de la frontière…

C'est vrai, effectivement. Si on peut de nouveau passer la frontière sans motif spécial, des gens iront faire les soldes aux Pays-Bas. C'est chaque année la même chose, même en hiver. Heureusement, tout le monde ne passe pas la frontière pour faire ses achats, loin de là. Il faut que les soldes d'été 2020 soient une réussite. Pour ça, il faut surtout veiller à ce que tout le monde en Belgique respecte les règles, y compris sur le web. On attend aussi que les communes soutiennent leurs commerçants avec des actions de promotion, du parking gratuit ou des possibilités d'ouverture nocturne. On le répète chaque fois parce que c'est vrai : le commerce, ce n'est pas qu'une activité économique. C'est aussi de l'animation, du lien social, de la qualité de vie!