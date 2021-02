Les collaborations dans le monde de la mode ont le vent en poupe : "Une formule win-win"

Actuellement, de plus en plus de marques s’associent, soit avec des personnalités, soit avec d’autres marques pour créer ce qu’on appelle des collections capsules, autrement dit, des éditions spéciales en série limitée .

Pour rendre hommage à leur univers iconique, Levi’s propose une collection Pokémon haute en couleurs ! Inspirée de la première saison du dessin animé, elle comprend une série de jeans, pulls, t-shirts et accessoires rehaussés de représentations, discrètes ou non, des personnages populaires du dessin animé dont le célèbre Pikachu. Avis aux fans ou aux nostalgiques !

"C’est une collection de quatre bracelets en différentes couleurs et d’un doudou Louis , qui a le visage emblématique de la maison Vuitton. Ce n’est pas à la portée de toutes les bourses parce que le bracelet est vendu à 385 euros, où 100 sont reversés à l’UNICEF, la peluche est au prix de 640 euros, dont 200 reversés. Ce n’est pas à la portée de tous, mais c’est pour une belle cause malgré tout", explique-t-elle.

Enfin, place à la collaboration entre Louis Vuitton et l’ UNICEF , qui, depuis 2016 se sont engagés dans la campagne intitulée " Make a promise ". Une initiative ayant pour objectif de lever des fonds afin d’ aider les enfants les plus vulnérables du monde entier , pour leur fournir un meilleur accès à l’eau potable, la nourriture, mais aussi à la santé et à l’éducation.

Depuis 2004, H&M a initié l’idée de collaborer avec des créateurs de mode prestigieux et de haut de gamme. L’idée étant de vendre des vêtements de créateurs à prix accessibles.

Inaugurée par Karl Lagerfeld, la collection est un succès total depuis. Chaque année, le rendez-vous est pris auprès d’un styliste de renom : Stella McCartney, Versace, Lanvin, Sonia Rykiel, Balmain ont déjà pu goûter à l’expérience.

►►► À lire aussi : Tendances mode : chic et confort font toujours bon ménage

"Chaque fois, l’engouement est énorme, car c’est une occasion unique d’avoir des pièces de créateurs de luxe à petit prix. Toute la collection se vend souvent en quelques heures", remarque Valérie.

Enfin, la chroniqueuse tendances du 6-8, a également pointé la collaboration entre Etam, marque de lingerie et sous-vêtements, et Jean André, artiste français, à la fois graphiste, illustrateur, tatoueur, etc. Un personnage très créatif connu pour ses fameux tatouages, et qui multiplie les collaborations avec les marques prestigieuses.

Pensée comme une collection de tatouages inspirée par les filles de tous les jours, la capsule propose des tee-shirt, culottes, masques, tote bag, etc. ornés de jolis mots ou de dessins féminins et sensuels. "Des pièces sexy et collector, déjà en boutiques", conclut Valérie.