Les cadres photos holographiques : les photos-souvenirs de demain ?

Plus

Tom Salbeth a passé en revue les buzz de la semaine et l'actualité geek dans Le 6-8 dont la création de cadres photos holographiques. Les inventions n'ont pas manqué en 2020, notamment pour repenser notre quotidien dans un monde plongé dans le confinement pour endiguer la covid-19. En témoigne notamment cet appareil de musculation qui fait également lit pour profiter du sport chez soi, alors que les salles de fitness sont fermées. Les innovations devraient bien entendu se poursuivre en 2021 et poursuivre vers les voies de la digitalisation et du numérique et en particulier la technologie 3D. Alors que l'on a déjà vu des concerts avec hologrammes germer un peu partout, voici que devraient débarquer les cadres photos holographiques.

Un futur objet de la vie courante ?

Sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter, le projet de Looking Glass Portrait a déjà récolté un peu moins de 2 millions d'euros rapporte Le Soir. Celui-ci consiste en un cadre photo aux dimensions classiques à l'exception qu'il contient des photos holographiques. Celles-ci sont capturées à l'aide d'appareils photos professionnels ou de smartphones. Ces derniers permettent en effet de prendre des photos 3D, qui incluent ainsi la profondeur au cliché. D'après Looking Glass, la démarche consiste uniquement à prendre une photo 3D en portrait, à télécharger celle-ci sur la plateforme développée, et l'image apparaîtra en hologramme dans votre cadre. ►►► À lire aussi : "Les débrouillardes" : le bon plan pour régler les tracas manuels à la maison La start-up estime que cet objet, prévu initialement pour les professionnels de l'image et du design, pourrait prendre place dans notre quotidien rapporte encore le quotidien belge. "On pourrait imaginer à terme avoir dans notre décoration des cadres qui ont des photos 3D" prévoit ainsi Tom Salbeth. Des animations peuvent aussi être ajoutées telle qu'une interactivité avec les cadres photos. Le coup d'un tel cadre ? Comptez un peu moins de 350€. Mais nul doute que son prix devrait baisser au cours du temps et s'imposer petit à petit dans les ménages.

Les buzz du web avec Tom 1/2 - Le 6-8 (6/255) - 11/01/2021 Les buzz du web avec Tom 1/2

Plus de vidéos et infos insolites dans Les buzz du week-end

Tom Salbeth a également évoqué la belle histoire d'une start-up belge primée après la réalisation d'un capteur diagnostiquant les troubles du sommeil, la création d'un masque cravate ou de jeux en bois qui fonctionnent en utilisant son smartphone, l'invention de cadres holographiques contenant des photos 3D ou la mise aux enchères la plus chère pour une maison. Pour plus d’actualité geek et des vidéos buzz, rendez-vous avec Tom Salbeth à 7h20 et 7h40 dans Le 6-8 sur la Une.