Les super bons plans pour une addition moins salée

Un bon petit resto, ça fait toujours plaisir et quand on peut se la jouer gourmands ou gourmets à prix réduits, on dit oui. Cerise sur le gâteau donc ce matin avec Caroline Sury qui nous sert en menu du jour tous les bons plans malins pour satisfaire tous les appétits à mini prix.

C’est maintenant ou jamais ! Les bons plans pour une addition moins salée - © Utamaru Kido - Getty Images Certains événements se jouent de la fourchette à bas prix en certaines périodes et vous proposent des plans savoureusement avantageux. Parmi les plus célèbres on retrouve : - The fork qui se fait aussi un Festival du même nom et qui vous propose de manger à prix cassés sur une période de 6 semaines. Près de 50% de réduction parfois, de quoi ravir tous les appétits. - Dining with the stars… La cerise sur le gâteau vraiment avec cette formule qui permet de bénéficier de prix cassés également mais dans des restos étoilés. C’est du 2 au 19 mars et il n’y en aura pas pour tout le monde donc… A vos marques, c’est maintenant qu’il faut réserver. - La semaine nationale du resto qui se déroule du 1er au 18 juin (une double semaine !) pour ne rien rater des meilleures tables avec des réductions appréciables pour le plaisir du palais.

Ils sont nombreux à vous proposer de super bons plans pour que votre addition soins des moins salées et sont quant à eux open bar toute l'année ! - Le site resto Minute qui est le leader de la réservation last minute à prix réduit - resto.be bien connu qui proposent également des réductions allant de 30 à 50% - Dining city avec des réductions de l'ordre de 25 euros parfois ! - The fork qui offre une plus value en se jouant d'un système de fidélité cette fois. Ca fonctionne avec des points que vous accumulez quand vous réservez ou encore si vous parrainez un pote, une potine ! - les cartes digitales et les restos pass gold – bien connus - et l'ultime bon plan : Orange qui offre a ses clients de plus de 10 ans ou de 15 ans un resto gratuit par an. Quelque soit la formule… On vous souhaite un très bon appétit !