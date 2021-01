Les bons plans pour économiser au mieux sur l’énergie et les télécoms

De trop nombreux Belges payent encore trop cher pour leur consommation d’énergie. Il en va de même pour les télécoms, dont les tarifs ne sont souvent pas adaptés à l’utilisation que l’on en fait. Caroline Sury, chroniqueuse économique dans Le 6/8, vous fait part de ses bons plans pour y remédier en ce début d’année.

La CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) ne cesse de le répéter : beaucoup de Belges payent encore trop cher pour leur consommation d’énergie. Depuis la libéralisation du marché de l’énergie en 2007, plus de 900.000 ménages belges n’ont jamais changé de contrat d’électricité, 400.000 en ce qui concerne les contrats de gaz. Beaucoup ne se sentiront malgré tout pas concernés et pourtant…

Caroline Sury, journaliste à L’Echo, l’affirme : "Le Belge change, mais il change mal. On a des chiffres. Plus de 2 millions de ménages ont choisi un nouveau contrat d’électricité qui figure parmi les dix contrats les plus chers du marché. Pour le gaz, on est à 1 million."

Le régulateur d’énergie en Belgique rappelle que plus d’1 million de ménages belges pourrait économiser jusqu’à 500€ par an. Pour cela, que faut-il donc faire ?

Se rendre sur le site de la CREG et effectuer le CREG Scan . Cet outil vous permettra de voir où se situe votre contrat actuel d’énergie par rapport aux autres contrats proposés sur le marché.

. Cet outil vous permettra de voir où se situe votre contrat actuel d’énergie par rapport aux autres contrats proposés sur le marché. Le groupe Facebook "Les bons plans de Caro" vous permettra de suivre les astuces de la journaliste. "J’ai reposté ce matin même un article écrit qui est un mode d’emploi pour changer efficacement de fournisseur d’énergie. Je reprends dans l’article les différents points d’attention", explique la chroniqueuse.

Si vous souhaitez changer de fournisseur, il suffit de le contacter en lui donnant votre numéro EAN. Le fournisseur se chargera ensuite de la transition qui se veut simple, efficace, gratuite et aucunement incommodante.

Quid des télécoms ?

Même refrain en ce qui concerne les opérateurs télécoms, martèle Caroline Sury. Le régulateur en la matière, l’IBPT, a récemment rappelé qu’en fonction de votre profil d’utilisation, vous pouvez également économiser jusqu’à 450€ par an sur les télécoms.

Pour bénéficier du plan tarifaire le mieux adapté à votre profil, rendez-vous sur meilleurtarif.be. Ce comparateur tarifaire se veut le plus complet et le plus à jour possible puisque les opérateurs en Belgique ont l’obligation légale de rentrer leurs tarifs et promotions dans ce dernier. Il sera possible d’effectuer un calcul automatique ou manuel en fournissant le nom de votre opérateur actuel. Sur base de vos données de consommation, le simulateur vous proposera ensuite le plan tarifaire le plus adapté.

Tout comme le marché de l’énergie, la transition vers un autre opérateur télécom se veut simple et facile d’accès. En contactant votre nouvel opérateur, il faudra vous munir de votre numéro de client ainsi que de votre numéro "easy switch" visible sur toutes vos factures.

N’attendez plus pour faire de 2021 une année remplie d’économies !