Les bons conseils pour lutter contre le gaspillage… cosmétique

On parle souvent de gaspillage alimentaire, moins, voire jamais du gaspillage, concernant les cosmétiques, tout aussi conséquent. Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza livre quelques conseils pour lutter au mieux contre ce dernier. En France, une étude récente réalisée par l’IFOP, a révélé que plus de 46% des femmes ont arrêté d’utiliser un produit de beauté qu’elles n’avaient pas terminé. Au total, c’est plus de quatre tonnes de produits finissant chaque jour à la poubelle. "C’est énorme", remarque la chroniqueuse. Le gaspillage et la surconsommation n’épargnent donc pas les salles de bains !

Les raisons derrière ce gaspillage

Plusieurs explications se dégagent derrière ce constat alarmant : "Soit le soin n’est pas adapté à la peau", commence Valérie. "La deuxième raison est que l’on peut avoir des doutes sur son efficacité ou que l’on souhaite tester un nouveau produit qui paraît plus efficace. Ça peut être aussi parce qu’il y a un manque de sensorialité, dans la texture ou dans l’odeur ou encore à cause d’irritations ou d’allergies", enchaîne-t-elle. La chroniqueuse remarque une autre donnée à prendre en considération en matière de beauté : la prise de conscience. ►►► À lire aussi : Les applis pour décrypter les ingrédients de nos produits de beauté En effet, les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de compositions dites plus "propres" et de produits plus naturels, sans compter l’importance de réduire les emballages, tout comme le nombre de produits. Certaines marques ont d’ailleurs déjà commencé à proposer des flacons ou des pots rechargeables. "Mais ce n’est pas encore du tout répandu", souligne-t-elle.

Les solutions qui émergent

© Getty Images Les cosmétiques personnalisés "Le principe, c’est de proposer une beauté sur-mesure, pour coller au plus près aux besoins et aux envies de chacun", note Valérie. En plein boom, de nombreuses marques rivalisent aujourd’hui pour proposer des soins personnalisés. Sur le site de plusieurs d’entre elles, il n’est pas rare de trouver un onglet souvent intitulé "diagnostic personnalisé". Un questionnaire préétabli vous permettra ensuite de bénéficier des meilleurs conseils, en fonction de vos réponses, du produit ou de la routine qui vous convient le mieux en matière de cosmétique, de shampoing ou encore de maquillage. Uriage, Kerastase, Urban Decay proposent notamment ce service. Il en va de même sur les sites de Clinique, Nuxe, Yves Rocher et Clarins.

Les soins multifonctions "Ce sont des soins qui se prêtent à diverses utilisations, parfois même pour toute la famille, ce qui évite d’accumuler les tubes", enchaîne la chroniqueuse. C’est notamment et particulièrement en hiver que les soins multi-usages sont le plus souvent utilisés, notre peau étant mise à rude épreuve : les lèvres, les mains, le visage, les coudes, etc. Si l’hydratation est nécessaire, il n’est pas forcément conseillé d’utiliser un produit spécifique pour chaque zone du corps. ►►► À lire aussi : Comment protéger vos mains en en prenant le plus grand soin "Le produit typique, c’est la crème hydratante pour le corps qu’on peut facilement utiliser pour tout le monde. Par contre, on vérifie quand même la composition du produit pour voir si on peut l’utiliser pour toute la famille, surtout les enfants, ou l’utiliser en cas de grossesse", poursuit-elle.

Les produits tout-en-un

© Getty Images En guise de premier exemple de produit pour toute la famille, on retrouve les baumes, véritables couteaux suisses de la beauté, comme "Le Petit Remède" de la marque L’Occitane, composé principalement de quatre ingrédients (beurre de karité, lavande, amande et immortelle). Prévu à la base pour contre la sécheresse de la peau, la marque revendique plus de 50 usages différents (masque de nuit, cheveux, solution apaisante, masque anti-imperfections, soin pour les cuticules, etc.) Valérie Kinzounza souligne ensuite les bienfaits de la célèbre huile prodigieuse de Nuxe, tout comme la Crème de 8 heures d’Elizabeth Arden : "Une super crème à qui rien ne résiste", ajoute-t-elle. Enfin, Valérie recommande aussi vivement la crème Egyptian Magic, 100% naturelle, datant de l’époque des Pharaons. "Il paraît que c’était le secret de Cléopâtre pour entretenir sa beauté et aujourd’hui, c’est le produit chouchou de stars comme Gisele Bündchen notamment", conclut-elle en énumérant ses multiples fonctions.

