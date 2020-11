La politesse, les bonnes manières, la galanterie, c’était mieux avant ? Ann Vandenplas nous fait voyager entre mœurs d’avant et bonnes manières d’aujourd’hui et surtout sur l’évolution de la perception de celles-ci à notre époque. Un revirement total ? Des perceptions nouvelles ? Des bonnes manières mais autrement ? Était-ce mieux avant ? Focus sur ce tableau de la galanterie, des politesses, du savoir vivre d’hier à aujourd’hui.

La galanterie

Les bonnes manières, c'était mieux avant ? - © mihailomilovanovic - Getty Images

Est-ce que la galanterie est encore compatible avec l’égalité hommes-femmes aujourd’hui ?

L’autre jour, Ann échangeait avec une amie sur sa sensibilité à la galanterie masculine et cette dernière lui rétorqua : " Mais au fond, tu es un peu vieille France, toi ". Ne connaissant pas la pleine signification de ce terme à ce moment-là, Ann s’est alors précipitée pour voir la signification et de fait, c’était un peu péjoratif. " Ringard, démodée, vieille école, dépassée,… ".

Bref, ces formes de politesse que sont la galanterie et la courtoisie sont complètement dépassées pour certaines femmes. Par contre, pour Ann a, comme pour beaucoup de femmes ce paradoxe en elle. Elle nous confiera ceci : "J’apprécie ces gestes d’un autre temps comme le fait qu’un homme m’ouvre une portière, me laisse passer devant pour entrer quelque part, porte ma valise, m’offre des fleurs,…"

Mais est-ce que ce n’est pas étrange de continuer à attendre ce type de posture de la part d’un homme alors qu’on avance un peu plus chaque jour vers une égalité et une équité dans nos rapports avec la gent masculine ? Est-ce que la galanterie est une forme de sexisme bienveillant ? On peut s’interroger à ce propos aujourd’hui et il semble que bon nombre de gens soient divisés sur cette question de la galanterie.

Dans le micro-trottoir présenté et qui questionne des personnes, tous pays confondus, on les interroge sur la question suivante : Qui paye le restaurant lors d’un premier rendez-vous ?

A l’unanimité visiblement, cela semble établi, c’est l’homme !

Il est vrai que la galanterie est née à l’époque du roi Soleil dans un contexte d’inégalité entre hommes et femmes. Au XXe siècle, Simone de Beauvoir présente la galanterie française comme un système de domination des femmes, qui les empêche de s’exprimer et n’est plus qu’un modèle de séduction. Elle écrit dans Le Deuxième sexe :

" La femme est vouée à la galanterie du fait que ses salaires sont minimes tandis que le standard de vie que la société exige d’elle est très haut - il faut qu’elle plaise aux hommes pour réussir sa vie de femme. " (franceculture.fr)

Néanmoins, la frontière entre respect, politesse, séduction est mince. Tout dépend finalement du contexte. Ces gestes attentionnés ne doivent pas être forcément l’apanage des rapports hommes-femmes.

Lorsqu’il est tard et qu’un homme me raccompagne en voiture jusque devant ma porte pour s’assurer qu’il ne m’arrive rien, j’apprécie ce geste et je le trouve élégant. C’est une forme de bienveillance et finalement pourquoi en faire de la galanterie lorsque ce geste vient d’un homme ? Certaines formes de galanterie sont désuètes certes mais la bienveillance et l’élégance sont éternelles et font bien plaisir comme le souligne notre chroniqueuse.