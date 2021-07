Les bienfaits santé de la fraise, véritable alliée nutrition !

Dans un programme minceur, la fraise peut donc quasiment être mangée à volonté, à condition de ne pas les noyer sous la chantilly ou le sucre. Mais ce n’est pas tout ! La fraise est également un fruit anti-âge et une alliée belle peau ! En effet, elle est riche en antioxydants, ce qui protège contre le vieillissement cellulaire. Ensuite, grâce à sa haute teneur en eau et en vitamine C, elle va hydrater notre peau de l’intérieur et participer à la production de collagène, ce qui permet d’atténuer la formation de rides ! Enfin, la fraise protège notre cœur et notre santé cardiovasculaire puisque la vitamine B9 va aider à prévenir l’hypertension, et les fibres vont avoir une action anti-cholestérol. Que demander de plus ?