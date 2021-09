Les Belges dorment très mal : Quels sont les phénomènes qui impactent notre sommeil ?

Bien que le sommeil soit un des aspects les plus importants dans nos vies, une grande partie de la population belge avoue dormir assez mal. Tom Salbeth était dans le 6-8 ce matin pour nous présenter quelques statistiques sur le sommeil !

Le sujet est introduit avec la nouvelle suivante : La société américaine Fitbit, fabricante de montres connectées et autres moniteurs d’activité physique, a sorti récemment un bracelet connecté qui permet d’écouter pendant la nuit si on ronfle ou pas, et de nous donner des conseils pour éviter les ronflements, pour avoir un meilleur sommeil, et surtout avoir des chiffres pour savoir si on dort bien ou pas. D’ailleurs, savez-vous quel pourcentage de notre temps de vie passons-nous à dormir ? Tom Salbeth nous indique que nous ne passons pas moins d’un tiers de notre vie à dormir. Et pourtant, un tiers des gens ne sont pas satisfaits de leur sommeil. En effet, en Belgique, 82% de la population indique dormir moins de 7h30 par nuit, c’est-à-dire le minimum recommandé. En effet, l’OMS recommande entre 7 heures et 9 heures, bien que la plupart des Belges dorment beaucoup moins. 55% se réveillent la nuit au moins une fois par semaine, et 18% se réveillent d’office une fois par nuit.