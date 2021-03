Les apéros et boissons sans alcool, vus par Carlo De Pascale

Les boissons sans alcool gagnent en popularité. Dans Le 6-8, Carlo De Pascale, s’est penché sur l’intérêt de ces produits dits "désalcoolisés" et propose un aperçu non exhaustif du genre pour l’apéro.

Le Martini Vibrante et Floreale

Récemment arrivée sur le marché, la bouteille de Martini Vibrante ou Floreale, se vend pour une dizaine d’euros.

"Ici c’est du Vermouth, non pas du vin cuit, comme on le croit souvent à tort, mais du vin aromatisé et dans ce cas-ci, désalcoolisé. Il faut aimer cette tradition d’apéritif à l’italienne, amer et sucré. Il n’y a pas plus de sucre pour autant", commence Carlo, visiblement bluffé.

D’autres produits, souvent italiens, sont destinés à l’apéro et n’ont jamais contenu d’alcool. Dans cette gamme, on retrouve le produit belge : Gimber.