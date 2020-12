Les albums des séducteurs Josh Groban, Jane Birkin et Shawn Mendes qui raviront chaque génération

Les nouveaux albums de Jane Birkin et Shawn Mendes - Le 6-8 (241/255) - 11/12/2020 Les nouveaux albums de Jane Birkin et Shawn Mendes

Les nouveautés musicales affluent pour les fêtes et notamment celles de Jane Birkin, Josh Groban Shawn Mendes qu’a analysées Bruno Tummers dans Le 6-8. Il a également préfacé les enchères de Viva for Life avec les disques d’or et de platine de nombreux artistes à remporter. Parmi les sorties récentes, on compte celles de Calogero et Gims mais aussi des coffrets inédits comme ceux de John Lennon, Dire Straits ou Chimène Badi. Jane Birkin a aussi sorti il y a quelques jours sa compilation pour les fêtes et ce juste avant un nouvel album.

L’album qui plaira aux adultes

© Universal Ce 11 décembre, Jane Birkin sort en effet Oh pardon tu dormais, un album dont le titre est inspiré de celui d’une pièce de théâtre qu’elle a écrite précédemment. La carrière de Jane Birkin ne se résume de fait pas à sa collaboration avec Serge Gainsbourg. L’artiste a joué et réalisé des films, et a sorti des albums sans lui, en collaboration avec d’autres artistes comme Alain Chamfort, Zazie ou Alain Souchon précise Bruno Tummers. Pour ce nouvel album c’est Étienne Daho qui est à la manœuvre. Un single comme Les Jeux interdits y figure dont le riff de guitare est celui du film du même nom, en référence à ses filles qui enterrent des objets dans le jardin comme dans la scène du film produite par l’actrice Brigitte Fossey. "C’est vraiment une chanson sur l’enfance de ses filles Kate et Charlotte" commente le chroniqueur. L’album s’inspire d’ailleurs beaucoup de la disparition de sa première fille en 2013. "L’album n’est franchement pas plombé car Étienne Daho a fait un magnifique travail à la réalisation notamment sur les partitions de cordes qui sont somptueuses comme Gainsbourg pouvait les écrire pour Birkin dans les années 70" ajoute-t-il. L’album ne plaira pas aux jeunes générations "mais c’est un très bon album de chanson française" estime Bruno.

L’album qui plaira aux jeunes

© Universal Les jeunes seront sûrement plus séduits par le nouvel album de Shawn Mendes. À 22 ans le chanteur canadien sort déjà son quatrième album studio. Il est suivi par des millions de fans sur les réseaux sociaux au même titre que sa compagne, Camila Cabello, avec qui il a chanté le tube Señorita. "Il était dans une veine très folk-acoustique à ses débuts de carrière et au fil du temps il a fait un virage un petit peu plus pop" commente Bruno Tummers. Shawn Mendes poursuit dans la variété avec son nouvel album et single du même nom, Wonder. Le Ed Sheeran canadien propose sur ce nouveau disque un duo avec une autre star de son pays, Justin Bieber. Mais des sonorités plus acoustiques et funk figurent également sur Wonder analyse le chroniqueur musical du 6-8. "Il parle beaucoup d’amour, de sa relation et de son couple" constate ce dernier dans cet album, qu’il trouve étonnant pour un artiste pop : "C’est un album assez varié et tous les titres ne se ressemblent pas assez les uns les autres, ce qui est parfois trop souvent la norme". En résumé, le nouveau Shawn Mendes "ne révolutionne pas la musique mais l’album est plutôt agréable" concède Bruno.

L'album de Josh Groban et les disques d'or aux enchères pour Viva For Life - Le 6-8 (241/255) -... L'album de Josh Groban et les disques d'or aux enchères pour Viva For Life

Josh Groban de retour

© Warner Autre artiste qui séduit la gent féminine, Josh Groban. Le ténor américain est une nouvelle fois au rendez-vous pour un album de crooner "qui mélange toujours lyrisme et pop" analyse Bruno Tummers. Découvert avec You Raise Me Up, l’artiste revient avec un album intitulé Harmony, qui renferme des titres originaux mais aussi de nombreuses reprises comme She de Charles Aznavour, Angels de Robbie Williams ou Shape Of My Heart de Sting. Josh Groban propose des concerts virtuels pour promouvoir cet album. C’est l’album idéal à écouter auprès du sapin d’après notre chroniqueur.

Remportez les disques d’or de vos artistes préférés aux Enchères de Viva for Life

Bruno Tummers vous livre aussi plus de précisions sur les enchères de Viva for Life. Il sera dans le cube de verre en compagnie d’Ophélie Fontana le 20 décembre pour vous faire vivre cette vente dans laquelle figurent plusieurs récompenses d’artistes dont les disques d’or de Pyramide de Matt Pokora, de Sainte-Victoire de Clara Luciani, le single d’or, en relief, de Heartbreaker de Loïc Nottet et enfin, le disque d’or de VersuS de Vitaa et Slimane, album pour lequel "ils ont vendu plus de 600.000 copies en francophonie". Le chroniqueur compte sur vous pour faire exploser les enchères ! Vous pouvez également vous procurer la compilation Viva for Life pour 20€, dont les bénéfices sont eux aussi reversés à l’opération de solidarité en faveur de la pauvreté infantile. Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.