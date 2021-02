Les agences de rencontres : tendance surprenante, mais bien actuelle en matière d’amour

Les agences de rencontres ont la cote. A l’approche de la Saint-Valentin, Valérie Kinzounza s’est penchée, dans Le 6-8, sur cette tendance en matière d’amour qui connaît, depuis la crise sanitaire, un regain d’intérêt.

Ces dernières années, de plus en plus de célibataires courent les rues. Depuis le confinement et la crise sanitaire, cette situation a d’autant plus été exacerbée et toucherait davantage les seniors et les femmes, qui se tournent aujourd’hui de plus en plus vers des agences de rencontres.

"C’est assez étonnant, parce que je pensais que c’était dépassé depuis l’arrivée des sites et des applications de rencontre, mais ce n’est pas le cas, la vraie agence physique existe toujours", constate Valérie Kinzounza.

Pour en savoir un peu plus sur le phénomène, notre chroniqueuse s’est tournée auprès de Marie de Duve, directrice de l’agence A2, fondée par Valérie Dax, il y a 50 ans, qui se trouve être la plus ancienne agence de rencontres en Europe ayant résisté à l’arrivée des sites et applications de rencontres.