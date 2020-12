Les actus cocasses et insolites de 2020 : démêlons le vrai du faux !

En ce dernier lundi de 2020 dans Le 6/8, Tom Salbeth ne pouvait pas passer à côté du best of des infos les plus cocasses et étranges de l’année dénichées sur le web. Plusieurs actus prennent au doute, pourrez-vous démêler le vrai du faux ?

Pour la der' de l’année, Tom Salbeth a épinglé pour vous les infos les plus insolites. Toutes nouvelles ou déjà passées à l’antenne lors du passage du chroniqueur, certaines sont pour le moins étonnantes. Alors, vrai ou faux ?

"Fort Boyard : un candidat oublié dans la cellule d’une épreuve retrouvé sept ans plus tard"

Faux. "Fake news, évidemment", dit-il avec humour.

"Russie : il vivait avec une pièce de monnaie coincée dans le nez depuis cinquante ans"

Vrai. Un homme de 59 ans s’est rendu à l’hôpital il y a quelques mois car il souffrait d’un déficit respiratoire. Les médecins ont découvert dans son nez un petit objet comme "fossilisé" gênant de plus en plus la respiration du Russe. Il s’agissait en fait d’une pièce de 1 kopeck, monnaie russe et équivalent d’un centime de 15 millimètres de diamètre. Cela faisait 53 ans que la pièce était nichée dans le nez du patient qui, à l’âge de 6 ans, s’est souvenu s’être enfoncé ladite pièce dans le nez et l’avait caché à sa mère de peur de se faire gronder.

"Au Japon, des WC transparents en verre "intelligent" installés dans un parc à Tokyo"

Vrai. Ces toilettes aux parois transparentes designée par 16 créateurs ont été installées dans cinq parcs publics à Tokyo. L’objectif est de pouvoir voir s’il y a quelqu’un aux toilettes ou pas de l’extérieur, mais surtout pour respecter la propreté. "Rassurez-vous, une fois entré dans la toilette, les vitres s’opacifient", explique le chroniqueur.

"Il tape "Google" dans "Google" et détruit internet"

Faux. Il s’agit d’un tiré Gorafi, site d’information parodique.

"Le trouble du jeu vidéo désormais reconnu comme une maladie par l’OMS"

Vrai. Juste avant la pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié sa 11e révision de la classification internationale des maladies et le trouble du jeu vidéo y figure. Il est lié au fait que le jeu vidéo peut modifier le comportement et les activités sociales jusqu’au point d’en devenir complètement addict, plutôt qu’à un déficit physique.

