Les 6 tendances à ne pas manquer en 2022

Chaque année, plusieurs personnes tentent de prédire quelles seront les tendances de l’année ; Pinterest aussi s’y est lancé. La démarche de cette plateforme est d’autant plus pertinente car les gens y vont pour trouver de l’inspiration généralement, savoir ce qu’ils porteront, quelle coiffure ils feront ainsi elle nous permet d’anticiper sur les actions des gens . En 2021, 8 de ses 10 prédictions sur l’année se sont révélées exactes. C’est ainsi qu’en se basant sur des recherches mondiales réalisées entre octobre 2019 et septembre 2021, Pinterest a sorti un rapport regroupant les futures tendances de l’année 2022. En voici quelques-unes.

La mode Kawaï qui vient tout droit du Japon devrait également s’imposer en 2022, selon Pinterest, et plus particulièrement au niveau des accessoires. On voit une augmentation de recherche de 90% pour les bijoux dentaires et de plus de 130% pour les piercings microdermals. Il s’agit de petits implants que l’on met dans la joue, sur le front ou autre en forme de diamant.