Les 3 dangers à éviter avec nos animaux de compagnie durant l’été

Les épillets sont ces structures végétales très fines et allongées aux extrémités pointues et piquantes. Présents en été, principalement durant la moisson, ils représentent un danger pour votre animal puisqu’ils ont la faculté de se loger dans les endroits du corps où la peau est plus fine ou dans les orifices naturels, les plus fréquents étant les narines et les oreilles.

Vu l’humidité extérieure, est-ce vraiment un problème cette année ? La réponse de notre experte est oui ! Malheureusement, plus que jamais, les épillets restent une problématique bien d’actualité pour nos animaux de compagnie et qui peut vraiment être source de soucis pour eux.

Le bout de l’épillet étant pointu, il se comporte comme un vrai petit dard, progresse sous la peau ou poursuit son chemin dans le conduit auditif ou respiratoire. La conséquence en est la formation d’abcès (sous cutané) ou la perforation du tympan si on se situe dans le conduit auditif.