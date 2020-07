"Les 12 coups de midi" : Damien, ancien grand maître belge, raconte l’ambiance en coulisses

Lancée le 28 juin 2010, l’émission de Jean-Luc Reichmann fête ses dix ans d’antenne ! A cette occasion, pas moins de 24 grands maîtres sont réunis toute la semaine en vue d’un prime spécial ce samedi 4 juillet. Quelle ambiance règne sur le plateau ? Damien, grand maître belge, répond dans Le 6/8.

Alors que l’émission vient de voir son plus grand maître éliminé du jeu (Eric, à la 199e participation), l’humeur est néanmoins à la fête pour "Les 12 coups de midi" qui célèbre cette année ses 10 ans.

Pour marquer le coup, 24 maîtres sont de retour. Parmi eux, un belge, Damien qui avait remporté plus de 111.000€ en 26 participations.

Dans Le 6/8, il s’est confié sur ce retour un peu particulier, sans public, suite aux mesures sanitaires : "ça a été un petit peu étonnant puisque d’habitude il y a un public assez nombreux. Ici, ce sont les 24 maîtres qui formaient le public." Et pourtant, c’est une ambiance "de feu" qui règne en plateau. Il poursuit :

"On commence à tellement bien se connaître qu’on est ultra content de se retrouver et de faire la fête entre nous, avec Jean-Luc et les équipes. C’était vraiment une ambiance exceptionnelle !"