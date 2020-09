Le Weekend du client 2020 : pour renouer un peu, beaucoup avec les plaisirs du shopping

"Le Weekend du client"

Le Weekend du client se déroulera les 3 et 4 octobre

Vous n'avez pas hésité à organiser cet événement avec le Covid ?

Oui, on a hésité. Un élément important du Weekend du client, c'est l'animation des rues. C'est évidemment très difficile cette année de prévoir des spectacles ou des jeux. Et puis les soldes d'août n'ont pas bien marché. Beaucoup de commerçants sont en difficulté. Un sur deux n'est pas sûr d'exister encore à l'horizon d'un an. Et donc oui, dans ce climat morose, on a hésité. On a posé la question aux commerçants et en fait, on a tout de suite vu que dans l'ensemble du pays, ils étaient partants et même enthousiastes. Les commerçants souhaitent cet événement.

Ils seront donc nombreux à participer ?

Très nombreux. L'année dernière, on avait eu une participation record de 12.770 magasins. On avait fixé l'objectif à 10.000 cette année, vu les circonstances. Au final, ils seront sans doute plus nombreux que l'année dernière. Les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Elles ne le seront que la veille du weekend, le 2 octobre mais on a déjà largement dépassé les 10.000 et on approche du chiffre de l'an dernier !

Cela montre que les commerçants ont envie de se battre pour survivre !

Vraiment, oui. Malgré les difficultés, ils ne sont pas abattus, ils réagissent. On a vu qu'avec le confinement, pratiquement un commerce sur trois s'est lancé sur le web alors qu'ils n'y étaient pas auparavant. Le succès du Weekend du client prouve cette volonté de passer le cap, de se relever. La clé, c'est de permettre aux consommateurs de renouer avec le shopping plaisir. Vous pouvez aller dans les magasins acheter ce dont vous avez besoin, vous pouvez aussi aller traîner un peu, regarder les vitrines, vous laisser séduire par un article et acheter un produit ou un vêtement que vous n'aviez pas prévu d'acheter. C'est ça qui manque pour le moment.

Les commerçants peuvent encore s'inscrire ?

Tout à fait. La participation est gratuite et il est préférable de ne pas s'inscrire au dernier moment. Il y a du matériel promotionnel qui est mis à disposition des commerçants participants. Ils peuvent via le site imprimer une affiche et se procurer des visuels pour le web et les réseaux sociaux. Comme chaque année, il y a un grand concours organisé pour les clients. Mais cette année, il ne se fera plus via les magasins physiques mais via le web. Ce qui ne doit pas décourager les clients d'aller chercher leur petit cadeau dans le magasin physique. Les règles sanitaires sont très bien respectées dans les magasins,tout le monde s'accorde à le reconnaître.

Espérons que le samedi 3 et le dimanche 4 octobre marqueront un tournant, que les clients seront au rendez-vous pour montrer qu'on veut vivre et faire du shopping plaisir, même en ce temps de pandémie.

Thierry Evens