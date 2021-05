Si jusqu’ici, on ne note rien de particulier, le "Vlog van Fée" nous emmène en fait en 1940, au début de la Seconde Guerre Mondiale . Il s’agit donc bien d’une fiction basée sur une histoire vraie et montée à la manière d’un vlog comme on en voit beaucoup de nos jours.

"Je trouve ça très intelligent. C’est-à-dire qu’on prend les moyens modernes, le vlog et on renvoie ce format 80 ans en arrière", estime Gilles. L’occasion de s’adresser directement et de la meilleure des manières aux jeunes sur un sujet sombre mais très important de notre Histoire que sont la déportation et l’extermination des Juifs pendant la guerre.

"On suit son parcours de mois en mois, d’année en année. Ce qui est intéressant, c’est qu’on ne sent pas trop le décalage", ajoute-t-il.

Décédée il y a désormais 3 ans, Félicie Gruszow ainsi que la caserne Dossin à Malines se sont notamment démenés pour fournir les renseignements les plus précis à l’équipe de tournage pour qu’ils soient fidèles à la réalité vécue il y a 80 ans.

Une initiative forte, intelligente et originale signée Ketnet, la chaîne de télévision publique pour la jeunesse en Flandre. Au fil des 11 épisodes de quelques minutes chacun, il est facile de comprendre la trame de l’histoire, même si on ne parle pas ou peu le Néerlandais, conclut Gilles qui tenait à mettre en avant cette super idée 100% flamande.