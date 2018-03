Le violet, couleur star de 2018 avec le lilas, le kaki, le jaune et le orange

Des conseils et des looks à découvrir en images !

Comment associer les couleurs 2018 ?

Violet, lilas, kaki, jaune, orange... Ces couleurs seront partout cette année !

Au quotidien, il faut miser sur la simplicité. L'allié restant le blanc... Le blanc pouvant s'adapter à tout, se mixer à tout et apporter de la luminosité.

Et si on n'ose vraiment pas trop les vêtements de couleur vive, on peut jouer la couleur via les accessoires (sacs, chaussures, ...) pour être quand même dans la tendance.

On peut aussi miser sur une pièce forte en l'associant avec une pièce basique.