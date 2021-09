Le vinaigre de pomme, un must-have pour notre santé

Outre ses nombreuses utilisations en cuisine, le vinaigre de pomme est également un essentiel dans notre pharmacie. Les fervents préconisent d’ailleurs de faire des cures de vinaigre de cidre, en s’assurant que celui-ci soit bien de culture biologique et de préférence non pasteurisé . Savez-vous également qu’il y a une différence entre le cidre et le vinaigre de cidre mais lequel ? Quelles en sont les bénéfices, comment le consommer ? Réponses avec Chantal van der Brempt dans Le 6-8.

Rappelons que les bienfaits du vinaigre de cidre sont bien connus depuis au moins 5000 ans avant Jésus-Christ. A la différence du cidre issu de la fermentation de la pomme, le vinaigre de cidre s’obtient par la fermentation avec des levures et des bactéries , les sucres se transforment en alcool et après une deuxième fermentation, l’alcool se transforme en acide acétique qui a des propriétés intéressantes diverses.

La question que tout le monde a le droit de se poser : doit-on en consommer beaucoup pour en tirer les bénéfices ? Utilisez une à deux cuillères à soupe / jour ce qui équivaut à 1/5 vinaigre + 4/5 d’eau. Vous pouvez aussi l'utiliser en vinaigrettes sur les légumes.

Chantal Van der Brempt vous conseille de prendre un vinaigre biologique et non pasteurisé. " Ce qui compte c’est que le vinaigre soit un peu trouble sans quoi on perd tous ces bénéfices " précise notre nutritionniste.

Ses bénéfices : on lui reconnaît une trentaine de bénéfices mais on retiendra l’un des plus importants.

L’acide acétique du vinaigre de pomme tue les microbes et les virus à l’intérieur de nous. Et à l'extérieur, elle peut aider à guérir les plaies toujours grâce à son action anti-microbienne. " Attention aux peaux fragiles et à bien le diluer dans de l’eau " vous conseille Chantal. " L’action la plus importante c’est une précieuse aide pour les diabétiques et les pré-diabétiques " explique encore notre nutritionniste.

Le vinaigre de pomme diminue significativement la glycémie de 30 à 50%. Des tests ont été menés sur des personnes mangeant un morceau de pain blanc et ensuite du vinaigre de cidre. Les mesures ont donné un taux de glycémie plus bas et donc une insuline plus basse.

