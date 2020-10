Avec Nicolas Buytaers, notre Monsieur cinéma, on met sous les projecteurs les blockbusters. Ces derniers qui sont décalés, qui ont la vie dure durant la crise de coronavirus. Clap sur le top 3 des plus grands blockbusters de tous les temps, focus sur 3 perles cinématographiques… / Action.

On a déjà eu " 1917 " de Sam Mendes en janvier et bien entendu " Tenet " de Christopher Nolan en septembre. Mais en novembre (le 25) devrait sortir " Soul " le Pixar de l’année…

L es blockbusters ont la vie dure en ce moment, ils sont eux aussi " victimes " du Covid. Ils sont sans cesse repoussés, reprogrammés dans le calendrier, certains sont même retardés d’un an. Ce qui n’arrange guère les amateurs de grands spectacles en salles et encore moins les exploitants de ces mêmes salles de cinéma…

Le dernier épisode des Avengers, la bande aux super-héros Captain America et Iron Man. L’épisode intitulé " Endgame " a rapporté plus de 2 milliards 792 millions de dollars dans le monde. Oui mais voilà… Ces recettes ont été calculées sans l’inflation ! Car le véritable blockbuster des blockbusters, lui, est sorti en 1939…

Le champion des champions :

L'histoire lucrative des blockbusters - © KTSDESIGN - Getty Images/Science Photo Libra

"Autant en emporte le vent " le classique des classiques emmené par Clark Gable et Vivien Leigh. Ce film a rapporté quant à lui plus de 3 milliards 778 millions de dollars. Il s’agit donc DU plus grand succès de l’Histoire du Cinéma !

Ce montant a été calculé en prenant compte du prix d’une place de cinéma en 2018, soit 9 dollars selon l’association américaine des exploitants. Donc sachant que 215 millions de tickets de cinéma pour " Gone with the wind " avaient été vendus rien qu’aux USA… Si vous multipliez par 9 vous obtenez quasi 2 milliards. Rajoutez encore à cela les entrées dans le reste du monde et vous obtenez ce nombre hallucinant.