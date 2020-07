Le Tomorrowland Digital Festival 2020, à vivre en ligne !

Pandémie oblige, cette année le plus grand festival de musique électronique au monde se déroulera exclusivement en ligne, ces 25 et 26 juillet. Caroline Sury nous dévoile tous les bons plans pour pouvoir s'y connecter et pour vraiment en profiter !

Visionnez Tomorrowland sur grand écran

Cette année, personne ne sera exclu du festival Tomorrowland par manque de place…

De fait, ce sera la première fois que le plus grand festival de musique électro au monde se déroule exclusivement en ligne et ce sera ce week-end.

Et évidemment, dans toute l’histoire de cet évènement, qui se joue d’office à guichets fermés pendant deux week-ends, les billets d’accès n’auront jamais été aussi peu cher.

Ca coûte combien le Tomorrowland virtuel ?

Comptez 12,50€ pour un accès d’un jour. Ce "Day Ticket" vous permettra de vous connecter au festival virtuel via un ordinateur, un smartphone ou une tablette exclusivement.

Pour accéder aux deux jours, il faudra débourser 20€.

Ce "Weekend Ticket" est aussi un sésame pour accéder à "Relive", une plateforme destinée à revivre le festival autant de fois que vous le désirez (uniquement disponible du 27/07 au 2 août).

Il existe des formules plus larges : "Home Party Ticket", à 50€ euros = ticket WE + 5 accès à Relive, à partager avec les amis que vous aurez peut-être invités à la fête chez vous.

Jusqu’à nouvel ordre, chaque Belge peut voir 15 amis différents chaque semaine. Dans ces cas-là, il y a aussi le "Home Party Ticket-L" avec 10 accès à Relive pour 100€.

Mais si vous avez un grand écran chez vous (et que vos invités n’ont pas nécessairement besoin d’avoir un accès à Relive), vous pouvez clairement vous contenter d’un seul ticket s à 20 euros pour tout le week-end. À condition bien sûr, de savoir vous y prendre pour projeter l’évènement vers une télévision ou un vidéoprojecteur.

Comment s'y connecter ?

1/ Si vous avez un ordinateur et un câble HDMI (c’est-à-dire le même câble qui relie votre télévision et le décodeur d’un fournisseur télécom), il suffit simplement de brancher ce câble entre votre portable et votre écran plat (ou le vidéoprojecteur, mais dans ce cas il faudra être aussi équipé d’une chaîne home cinéma, d’une barre de son ou d’une chaîne Hi-Fi classique).

2/ Pas d’ordinateur? Pas de problème! Vous pouvez envoyer directement l’image (et le son) de votre smartphone vers votre télévision, en utilisant ici aussi le câble HDMI et un adapteur (à placer entre le smartphone et le câble HDMI). Par exemple, si vous avez un iPhone, il faut vous procurer un "Adaptateur Lightning AV numérique" à 55 euros (pour la marque Apple). Les tarifs sont un peu moins élevés pour les autres types de smartphones.

3/ Si vous avez une Smart TV, c’est nettement plus simple. En général, les télévisions connectées embarquent le protocole AirPlay. Cela signifie que vous pouvez envoyer le son et l’image de votre iPhone ou de votre iPad directement sur votre télévision sans fil. Pareil pour les appareils Android grâce au protocole Chromecast.

4/ Pas de Smart TV? Pas de problème ici non plus ! Il existe des tas de lecteurs multimédias (ou "box tv") qui permettent de transformer votre écran plat en télévision connectée. Les plus connus sont l’Apple TV (159 à 219 euros en fonction des spécification technique) et la Chromecast (39 à 79 euros), qui fonctionnent aussi bien avec les appareils Android qu’Apple. Enfin, jetez aussi un œil à la box Nvidia Shield TV (159 à 249 euros).

Bon festival à tous !

Caroline Sury

https://www.tomorrowland.com/