Le télétravail où je veux, quand je veux ?… Que dit la loi ?

Nous sommes de plus en plus d’adeptes à la pratique du genre : le télétravail. Ce mode de travail gagne du terrain en Belgique. Yasmine Lamisse , juriste, nous fait écho de cette nouvelle perspective qui s’inscrit dans un cadre légal bien défini et qui se nourrit de la relation de confiance employeur – salarié.

Un premier constat permet d’établir le fait que le salarié "télétravaille" généralement un jour par semaine et ce sont les grandes entreprises qui ont le plus de praticiens. Les PME, en raison de la polyvalence plus accrue de leurs travailleurs sont moins propices à cette pratique.

Les avantages / Les inconvénients

Le télétravail - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Côté avantages : c’est du tout bon pour la planète, on pollue moins ! On évite aussi les accidents de la route – la perte de temps en raison des trajets mais aussi on booste l’équilibre vie privée et professionnelle. On se base davantage sur la relation de confiance avec son employeur, on se sent plus "libre" et "responsable", ça fidélise.

Côté inconvénients : cette limite entre vie privée et professionnelle peut être floue. La souplesse peut vite être un revers de médaille aussi – tout est dès lors basé sur la confiance – il est une certaine perte de "contrôle" du côté de l’employeur. La confiance est de mise...

De la confiance, de la flexibilité mais avec un cadre et des objectifs bien définis… Pour un win win.