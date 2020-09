Les bonbons, les sodas, les pâtisseries, les gâteaux,… Difficile de ne pas se réserver une petite place dans son estomac pour ces différentes douceurs. Et pourtant, on le sait tous, l’abus de sucre est dangereux pour la santé alors qu’on en consomme malgré tout de trop.

Sucres blancs et farines blanches ont entraînent des problèmes de surpoids, diabète, perte d’énergie, incidents pour le cerveau et maladies chroniques. Pourquoi continuer à ingurgiter du sucre ? Car celui-ci a un effet addictif comme la cocaïne qui provoquent un pic de dopamine, engendrant du plaisir. "On voit que le sucre raffiné a le même effet infâme que la cocaïne si pas pire" prévient ainsi la nutritionniste. C’est pour cette raison par exemple que lorsque vous mangez des bonbons, il vous est difficile de ne pas manger tout le paquet.

La solution : bannir entièrement le sucre

Le sucre est néfaste pour la santé : voici comment le bannir de votre alimentation - © Christoph Hetzmannseder - Getty Images

Comment mettre fin à cette envie de sucre ? Chantal Van der Brempt vous propose la solution la plus radicale mais surtout la plus efficace : le sevrage.

Mettez donc autre chose dans votre assiette que de la nourriture sucrée mais en tout cas plus de sucre et de farines blanches et plus de féculents et de fruits. D’autres personnes ont en effet développé une vraie addiction au sucre à tel point qu’il leur suffit de manger un fruit le matin et d’avoir envie de sucre le restant de la journée.

►►► À lire aussi : La vitamine D : comment la consommer pour renforcer votre système immunitaire

Privilégiez donc dans votre assiette des protéines, des légumes et des graisses qui seront capitales car elles donneront la même énergie que les sucres "et calmeront aussi le cerveau ou la faim émotionnelle". Optez par exemple une omelette avec plein de légumes, du poulet accompagné d’une salade avec de la vinaigrette ou encore un ragoût de bœuf de qualité recommande la nutritionniste.

Avec le sevrage, certaines personnes auront une vraie réaction face à l’absence habituelle de sucre dans leur corps comme des maux de tête. Elles se sentiront très mal pendant 3 à 21 jours avec notamment des tremblements. Il n’y a pas de recette miracle. Dans ce cas, "il faut mordre sur sa chique et continuer" conseille Chantal.