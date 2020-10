Petites et grandes histoires du tennis 1/2 - Le 6-8 (191/255) - 01/10/2020 Petites et grandes histoires du tennis 1/2

Gilles Goetghebuer, chroniqueur sport du 6-8, constate un retour en arrière dans le sport : alors que les classes sociales les plus démunies ont écrit l'histoire du sport pourtant longtemps préservé par les riches, aujourd'hui, ce sont les personnes les plus pauvres qui sont les moins en forme. L'édition de Roland-Garros a bien lieu en 2020 malgré la pandémie de coronavirus et se déroule plutôt au mois de septembre et octobre, avec mesures barrières et une capacité réduite à 1000 spectateurs au lieu de 35000. Vous pouvez suivre cet événement sportif majeur sur les médias de la RTBF. Gilles Goetghebuer rappelle que les anglo-saxons appellent Roland-Garros le 'French Open'. Un nom 'Open' donné pour chacun des quatre tournois du Grand-Chelem qui ne provient pas des courts de tennis en plein air mais bien "parce que c'est ouvert à la participation des professionnels".

Le tennis, tant pour professionnels qu'amateurs Le sport, une affaire de 'riches' mais dominé par les 'pauvres' ? Focus sur le tennis - © Mike Lawn - Getty Images En effet, jusqu'en 1968 rappelle le chroniqueur, il y avait deux circuits de tennis : le circuit amateur et le circuit professionnel. Les joueurs d'un circuit n'affrontaient pas ceux de l'autre. Étonnamment, selon Gilles Goetghebuer, la postérité a retenu les noms non pas des professionnels, mais des amateurs dans les tennis des années 1950 et 1960 comme Rod Laver, Fred Perry, ou Ken Rosewall (NDLR : mais ceux-ci ont ensuite réalisé une carrière professionnelle). Ces amateurs ne touchaient en réalité pas d'argent pour leur participation aux tournois du Grand-Chelem. Ils n'avaient pas besoin de l'argent dans le circuit professionnel pour subvenir à leurs besoins, étant généralement issus d'un milieu social très aisé. Ceux-ci étaient aussi "plutôt moins forts que les professionnels". En effet, si l'un passait ensuite professionnel, il peinait à s'imposer comme Rod Laver qui avait tout gagné chez les amateurs mais en professionnel, "sur les 21 premiers matchs il en a perdu 19". À l'inverse donc, les professionnels du tennis étaient moins célèbres mais "nettement moins meilleurs" de l'avis du chroniqueur. Certains grands joueurs de tennis ont par exemple presque disparu comme l'Américain Pancho Gonzalez qui pourtant, "est le seul dans toute l’histoire du tennis à n'avoir jamais perdu une première rencontre contre un nouvel adversaire" souligne Gilles.

Préserver le sport entre les riches Le sport, une affaire de 'riches' mais dominé par les 'pauvres' ? Focus sur le tennis - © Maeers - Getty Images Si la distinction s'est opérée entre amateurs et professionnels dans le tennis, c'était pour deux raisons bien précises. La première est d'ordre financier. "On avait peur que le tennis suive l'évolution du jeu de paume, un sport très populaire pendant des siècles puis qui a été perverti par l'argent" indique ainsi Gilles Goetghebuer. La seconde est une sorte de protection sociale : "Si on empêche les joueurs de gagner de l'argent, on protège une sorte d'entre-soi, entre personnes aisées qui n'ont pas besoin d'être payées pour exercer leur passion. Donc on se protège de la venue de joueurs qui viendraient de classes défavorisées, du monde ouvrier etc." Cette dualité existera donc jusqu'en 1968. C'est pour cette raison que l'on parle alors en tennis de l'ère pré-Open avant 1968 et de l'ère Open après cette date. Mais cette distinction entre classe populaire et élite bourgeoise, on la retrouvera pratiquement dans tous les sports estime Gilles.

De la guerre en rue au combat sur les courts Le sport, une affaire de 'riches' mais dominé par les 'pauvres' ? Focus sur le tennis - © Dylan Buell - AFP Le sport, une affaire de 'riches' mais dominé par les 'pauvres' ? Focus sur le tennis - © RICCARDO ANTIMIANI - AFP Cette ouverture aux joueurs professionnels, a "amené un renouvellement de la classe sociale de tennis qui dure encore aujourd'hui" analyse le chroniqueur qui estime qu'aucun des grands joueurs actuels n'aurait joué dans les tournois amateurs car ils ont eu besoin d'argent pour survivre. Novak Djokovic, ainsi provient d'une famille de sportifs professionnels assez aisée "mais ils ont tout perdu au début de la guerre de l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 et ils se sont retrouvés à Belgrade sous les bombardements de l'OTAN et ont misé tout sur le talent du petit Novak qui a six-sept ans". La famille a donc lancé toutes ses économies pour que Novak puisse se lancer dans une académie de tennis, un pari gagnant. On imagine que ce genre de pari a été fait par de nombreuses autres familles, et ne s'est jamais concrétisé. Serena et Venus Williams habitaient avec leur famille dans le quartier pauvre de Compton à Los Angeles, qui est aussi l'un des quartiers les plus dangereux du monde. Compton est en effet célèbre "pour sa guerre de gangs". "On raconte que le matin des entraînements, elles devaient d'abord nettoyer le court de tout ce qui avait été laissé durant la nuit : des douilles ou des seringues" affirme le chroniqueur. Mais leur père Richard Williams a appris qu'il y avait moyen de gagner beaucoup d'argent dans le tennis professionnel et a fait en sorte que ses filles atteignent les sommets de cette discipline sportive, là encore un pari réussi. Mais leur grande demi-sœur, Yetunde, n'a elle pas connu la même joie : elle a été tuée par mégarde à Compton par le gang des Crips en 2003. Petites et grandes histoires du tennis 2/2 - Le 6-8 (191/255) - 01/10/2020 Petites et grandes histoires du tennis 2/2

Le parcours difficile de vie forge la carrière sportive Un constat est en tout cas dressé par le chroniqueur, avoir connu la pauvreté et la violence autour de soi, leur permet d'être "un peu blindé (contre le stress)" et d'avoir une revanche à prendre sur la vie, donnant sûrement une plus grande combativité dans le sport que des sportifs issus de milieux aisés. "On retrouve souvent ce profil-là chez les grands sportifs" remarque Gilles comme pour Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo ou encore Romelu Lukaku en football, ou même LeBron James en basket ou Lance Armstrong en cyclisme, tous deux élevés par leur mère qui les ont eu à l'adolescence. Gilles révèle également qu'Eddy Merckx qu'il a un jour interviewé a reconnu que le seul sportif qu'il connaissait de son époque qui était issu d'un milieu aisé était le sprinteur néerlandais Gerben Karstens. Et encore, celui-ci renié par son père, n'avait plus de revenus de sa famille.

L'écran, le fléau de la forme physique Le sport, une affaire de 'riches' mais dominé par les 'pauvres' ? Focus sur le tennis - © Jennifer A Smith - Getty Images Gilles Goetghebuer pose enfin son regard sur le présent. À l'époque selon lui, "les enfants pauvres étaient souvent plus en forme que les enfants riches". Mais aujourd'hui, on assiste à un basculement : "les enfants des classes favorisées sont plutôt en bonne forme, ils mangent correctement et ont des activités sportives mais dans des milieux très défavorisés ce n'est pas du tout le cas". Certains sont selon lui en surpoids et ont même du mal déjà à se déplacer. Les raisons sont nombreuses mais il pointe un motif qui n'encourage pas le sport en particulier : les écrans. Là où des familles plus aisées seront plus attentives à cette utilisation par leurs enfants, les familles plus démunies ne savent pas s'occuper de leurs enfants et ceux-ci se retrouvent plusieurs heures par jour, immobiles, devant des écrans. Le sport redeviendrait-il dès lors une 'affaire de riches' ? Il faudra en tout cas éviter la double faute.