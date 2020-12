Le spectacle "Laser Lights" illuminera le ciel bruxellois pour le Nouvel An !

Pour célébrer le réveillon du Nouvel An, la Ville de Bruxelles a décidé de miser sur l’originalité en proposant un spectacle de lasers haut en couleur pour illuminer le ciel de la capitale. C’est à découvrir depuis chez soi, en ligne, et c’est gratuit.

David Arendt, notre Monsieur Tourisme du 6/8 vous proposait ce matin un bon plan pour réinventer son Nouvel An ! Couvre-feu à 22h, pas de pétards et de traditionnels feux d’artifice… Pour cette édition particulière, la Ville de Bruxelles vous propose donc une alternative pour célébrer le passage à l’an neuf : le spectacle "Laser Lights".

►►► À lire aussi : Keanu Reeves prête ses traits dans le jeu vidéo "Cyberpunk 2077", dernière pépite imparfaite et controversée

Le show est à découvrir en ligne, notamment sur la page Facebook de la Ville de Bruxelles dès 23h15. Des drones s’élèveront afin de former un faisceau de lasers qui recouvrira le ciel de plusieurs quartiers de la Ville. Puissants et synchronisés, les rayons seront visibles à distance. L’expérience sera donc filmée et retransmise en direct également sur le site bruxelles.be, à découvrir bien entendu depuis chez soi. Peu avant minuit, un compte à rebours sera lancé avant de parcourir en direct les bâtiments emblématiques de la Ville !

Une belle surprise qui permettra de tisser du lien et surtout de rappeler que l’on est tous ensemble, même séparés.