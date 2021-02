Le somptueux château de Tharoul, converti en chambres d’hôtes, vous ouvre grand ses portes !

Situé au cœur du Condroz, le magnifique château de Tharoul, converti en chambres d’hôtes, s’est inscrit dans les coups de cœur du genre de Juliette Grégoire. Dans Le 6-8, la chroniqueuse vous en dit plus sur cette somptueuse bâtisse.

Pour cocher une adresse de plus à sa longue liste de lieux insolites à découvrir en toute sécurité en ces temps de pandémie, Juliette Grégoire s’est rendue du côté de Tharoul, petit hameau situé dans la commune de Marchin en province de Liège, où elle y a fait la découverte de son somptueux château.

Une bâtisse colossale de charme

Construit en 1752, le château de Tharoul est mis en vente en 2010. Pascale et Jean, nouveaux propriétaires, se lancent alors dans la rénovation colossale de la bâtisse. En avril 2015, le gîte est fin prêt pour accueillir ses premiers visiteurs.

"Nous avons eu droit à une petite visite avec les propriétaires. Une fois que nous étions tout seuls, nous étions presque perdus tellement c’est immense", retrace Juliette.

►►► À lire aussi : Dégustez un délicieux repas gastronomique à bord… d’une Fiat 500

Initialement, le gîte peut accueillir jusqu’à 36 personnes. Dans le contexte actuel, Pascale et Jean ont planché sur une alternative afin de maintenir leur activité : proposer des chambres d’hôtes plus intimes (doubles ou familiales), avec repas gastronomique compris ! Chacune des 3 chambres d’hôtes dispose de sa propre salle à manger pour déguster les repas et profiter de l’ambiance du château.