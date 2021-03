Le sommeil des chiens, aussi important que celui des humains : les conseils à suivre

Le chat a besoin en général de 12 à 14 heures de repos par jour . On connait cependant bien moins souvent le temps de sommeil nécessaire à un chien. Si celui-ci dort beaucoup, faut-il s’inquiéter ?

Le meilleur ami de l’Homme a aussi besoin, comme son maître, de ses heures de repos. Bénédicte Flament vous berce de ses conseils de vétérinaire pour favoriser le sommeil et ainsi la croissance de votre chien dans Le 6-8.

Il y a d’abord, comme chez les humains, le facteur de l’âge. Par exemple, un chiot dormira ainsi 90% de son temps lors de ses deux premières semaines pour la raison suivante indique Bénédicte Flament : "C’est au cours de son sommeil que toutes les connexions entre ses neurones se construiront et il a donc besoin de beaucoup plus de temps de sommeil pour parachever sa croissance". Il est donc essentiel de respecter, comme pour un bébé humain, ses phases de sommeil au risque d’agir négativement sur sa santé.

La réponse est non. Un chien, comme un chat, dort en moyenne 12 à 14 heures par jour . Cette moyenne variera cependant selon différents critères.

Encore une fois dans la même optique que leurs maîtres, les chiens peuvent aussi connaître des troubles du sommeil.

Certains dorment moins à cause de douleurs chroniques comme l’arthrose ou de troubles du système nerveux, ou à l’inverse les chiens hyperactifs, moins enclins à se reposer dans leur panier. Les chiens qui souffrent d’anxiété liée à la solitude auront plus difficile aussi à trouver le sommeil. Si vous le laissez à votre domicile que vous quittez certaines heures, "il souffre de cette solitude et pendant cette période où vous êtes absent de la maison il va très peu dormir parce qu’il est continuellement dans le stress de ne pas trouver de compagnie autour de lui" observe Bénédicte Flament.

Inversement, des chiens dormiront trop qu’à l’accoutumée s’ils sont dans un cas de dépression, par exemple s’ils ont perdu leur maître ou bien s’ils souffrent de fièvre chronique.