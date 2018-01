Le sirop (de Liège), un sirop bien de chez nous !

Le sirop de Liège est aujourd'hui tiraillé entre les productions industrielles comme la siroperie Meurens et les productions plus artisanales à l'ancienne dans de grandes cuves en cuivre et avec uniquement des fruits belges (Meurens rajoute par exemple des dates). Les siropiers artisanaux se fédèrent donc pour tenter d'obtenir l'AOP (Appellation d'Origine Protégée) pour "sirop ancien système liégeois". Un bon sirop de qualité se garde tout de même 10 ans !

Comment peut-on déguster le sirop de Liège ?

Les boulets à la liégoise - © Tous droits réservés Du fromage d'Abondance et du sirop - © Tous droits réservés Il existe une multitude de sirops artisanaux - © Tous droits réservés

L'habitude en Belgique fait que nous l'étalons sur nos tartines matinales. Mais il n'y a pas que cette option !

Premièrement, le sirop de Liège peut se déguster sur du fromage de Herve légèrement fondu sur une tranche de pain grillé. Deuxièmement, il y a les boulets sauce liégeoise ! Pour cela, il faut d'abord rôtir les boulets au four ou à la poële puis les mettre dans la sauce (composée de sirop, de bière, du bouillon de viande, parfois des raisins, etc.). Les boulets se servent avec des frites remplies de mayonnaise !

Troisièmement, on peut faire une vinaigrette au sirop. Il suffit de mettre un peu de sel dans du vinaigre, faire fondre un peu de sirop et délier le tout, et rajouter un peu d'huile de colza. Quatrièmement, le brik ! Cette spécialité du Maghreb peut être faite avec du fromage de Herve et du sirop de Liège. Cinquièmement, un mijoté de boeuf avec du sirop. Sixièmement, un peu de sirop sur du fromage d'Abondance est une bonne alternative au fromage de Herve. Enfin, un magret de canard accompagné de sirop de Liège, des pommes caramélisées et une purée !