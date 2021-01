Le Salon de l’auto se met au digital : les conditions toujours au rendez-vous

Malgré l’annulation pure et dure du Salon de l’auto 2021 reporté à l’année prochaine, les conditions sont toujours bien au rendez-vous. Notre experte du secteur économique, Caroline Sury, fait le point sur les salons "digitaux" proposés par les différents constructeurs lors de cette situation tout à fait inédite.

Comme bon nombre de secteurs, les marques automobiles ont dû redoubler d’inventivité pour pallier l’annulation du Salon de l’auto qui se tient traditionnellement à la mi-janvier à Bruxelles et qui représente parfois plus de 40% des ventes annuelles pour certaines marques. Bon nombre d’entre elles se sont donc mises au diapason pour proposer un salon en ligne, mais cette fois-ci… chacune de leur côté.

Si vous aviez donc l’intention d’acheter une voiture, c’est le moment, car depuis décembre déjà, les constructeurs proposent des conditions Salon. "Comme chaque année, il y a la guerre des taux dans le secteur bancaire et ça va se poursuivre jusqu’à la mi-janvier. Par exemple, BNP Paribas Fortis a récemment descendu son taux pour les voitures "écologiques" de 1,5 à 0,75%. Pour d’autres voitures et toujours chez BNP, on est passé de 1,90 à 0,99%. Ce n’est que le début de la guerre puisque depuis 3 ans, BeoBank termine cette guerre en proposant un taux à 0,65% !", constate Caroline Sury.

Pour les conditions du côté des assureurs, la journaliste de L’Echo conseille tout de même d’attendre la mi-janvier : "Vous pourrez ensuite comparer pour voir vers quelle assurance vous diriger une fois votre véhicule et votre crédit bancaire trouvés."

Des plateformes en ligne boostées

Bien qu’il soit encore possible à l’heure actuelle de se rendre chez un concessionnaire pour faire des essais, les constructeurs ont mis au point leurs différentes plateformes digitales permettant de configurer la voiture souhaitée, voire d’appeler le concessionnaire de son choix en cas de doutes ou de questions. Il est donc possible de rentrer dans la voiture de votre choix pour y découvrir les nouveautés depuis votre propre salon. Tout a été développé dans ce sens.

Quels types de voitures ont la cote ?

Essence, diesel, hybride, plug-in hybride… Le profil du conducteur et l’environnement dans lequel il a l’habitude de rouler ont une haute importance. La chroniqueuse conclut en vous conseillant de choisir selon les critères suivants :