Le ronronnement du chat, bien-être et antistress par excellence

On peut dire que le ronronnement est une vocalise qui est exclusivement la patte des félidés : tous les individus de la grande famille des félidés possèdent la faculté d’émettre ce son particulier à savoir les chats domestiques bien entendu, mais aussi tigres, panthères et chats sauvages, détaille notre vétérinaire maison.

Le ronronnement est une vocalise que l’on connaît chez le chat… Y a-t-il d’autres animaux qui ronronnent ? Que signifie-t-il et quel est son bienfait sur notre organisme ? La vétérinaire Bénédicte Flament a livré son avis sur la question dans Le 6-8 .

Il constituerait un réel mode de communication entre le chaton et sa mère, prenant une dimension de sécurité et d’apaisement.

Le mécanisme du ronronnement reste encore à l’heure actuelle un mystère non élucidé par ceux, et ils sont nombreux, qui ont tenté d’en comprendre le fonctionnement. "Il y a cependant deux hypothèses qui sont émises" indique Bénédicte Flament . L’une affirme que le ronronnement est le fruit de la contraction rapide des muscles du larynx. L’autre s’appuie sur la vibration de la veine cave amplifiée par les bronches, la trachée… Quoi qu’il en soit, le ronronnement est un réflexe inné que le félidé acquiert dès le deuxième jour de sa vie.

Oui, le chat qui ronronne manifeste généralement un sentiment de bien-être, de confiance vis-à-vis de son environnement. "Mais pas que…" prévient la vétérinaire et chroniqueuse.

Le ronronnement peut parfois prendre une toute autre signification : stress, situation de douleur, ou de détresse. "De même que les ronronnements du chaton et de sa mère servent à se rassurer mutuellement, le chat stressé, en phase de douleur ronronne pour se rassurer" précise Bénédicte. Et ça va même plus loin, des chercheurs ont pu démontrer que des chats hospitalisés souffraient moins des complications postopératoires que les chiens grâce à leur ronronnement régulier.