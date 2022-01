Le requin : cannibale depuis le ventre de sa mère !

Contrairement aux autres mammifères, cette étude révèle que la femelle requin a 2 utérus , un à gauche et un à droite. Dans chacun des utérus on observe 2 embryons . Cependant, chose étrange, ils ne sont pas statiques comme chez le commun des mammifères mais bien en mouvement . Ces derniers passent d’un utérus à l’autre sans aucun problème.

De mois plus tard, les chercheurs constatent la disparition de 2 embryons. En effet, au nombre de 4 au début de la gestation, ils ne sont plus qu’à 2 dont un à gauche et l’autre à droite mais bien toujours en mouvement.

Finalement, au moment de la naissance, ce n’est qu’un seul requin qui est mis au monde, terminant ainsi le processus de gestation.