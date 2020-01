Le remède miracle pour endormir vos chiots

Le remède magique pour endormir vos chiots qui sont un peu agités du bocal vu leur jeune âge, le voici. C’est testé et approuvé… C’est Pascal Michel qui nous offre cette petite pause douceur.

C’est juste tout doux, tout mignon et ça marche. Kary, propriétaire de 4 jeunes et adorables chiots a trouvé LE TRUC pour endormir paisiblement et sur le champ ses petites boules de poils.

Des câlins… C’est le rituel imparable ! Les chiots ne résistent pas et cela fonctionne non pas avec un mais avec chacun d’eux, sans exception.

Quatre bisous et puis s’en vont !

Vous prenez chaque adorable miniature à bout de bras, vous lui refiler 4 bisous d’amour avant de le remettre dans son lit douillet et, en une fraction de seconde, le voilà plongé dans les bras de Morphée. Et… au suivant, on se fait la série des bisous pour toute la portée.

On cherche parfois bien loin la solution alors qu’un simple enchaînement de câlins remplis d’affection… "quatre bisous et puis s’en vont !".