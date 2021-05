Le projet artistique "Beaufort 21" fait son retour à la Côte belge

Parmi les œuvres les plus insolites et les plus étonnantes, on retrouve "Babies", ces immenses sculptures de bébé que l’on peut observer sur le toit du casino de Blankenberge, présentes depuis l’édition de 2006.

On se souvient également de ces magnifiques éléphants de bois placés la même année à La Panne. "Ce sont des éléphants itinérants puisqu’on a pu les voir aussi au Musée de Tervueren", précise Delphine Simon.

Cette année, Beaufort inverse les rôles et choisit pour thématique non pas "comment l’Homme a-t-il changé le littoral ?", mais bien "Comment le littoral a-t-il changé l’Histoire humaine ?"

Pour la petite histoire, Gilles Delvaulx glisse également l’information suivante : d’où vient le mot Flandre ? L’histoire de l’ensemble de la région est en fait étroitement liée à la mer du Nord. La marée se retrouve ainsi dans le mot "Flandre", dérivé du germanique "Flaumaz", signifiant inondation. Entre le 3e et 8e siècle, la zone côtière était effectivement inondée deux fois par jour.