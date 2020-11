Le post du jour : comment déballer des ciseaux… sans ciseaux ?

Vous n'arrivez pas à ouvrir l'emballage plastique d'une paire de ciseaux ? C'est normal. Ce type d'emballage est impossible à ouvrir !

Et il y en a de plus en plus sur les produits. Alex Martens nous montre une technique pour ouvrir un emballage de ciseaux sans paire de ciseaux. C'est aussi simple que ça.

►►► A lire aussi Quels sont les plastiques potentiellement dangereux pour la santé ?

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile. Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt!