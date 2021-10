Le poêle à pellets, l’alternative idéale face à la hausse du prix du gaz et du mazout ?

On le constate dernièrement dans les médias et surtout sur la facture énergétique, les prix du gaz et de l’électricité s’envolent tout comme ceux du mazout de chauffage .

Enfin, les derniers poêles à pellets se présentent généralement avec une plus grande vitre pour offrir l’apport visuel et chaleureux dans la pièce, attribué généralement au poêle à bois.

Outre sa relative propreté, le poêle à pellets est programmable . Il y a souvent la possibilité de l’allumer à une heure bien précise et de plus en plus de ces appareils sont commandables à distance par smartphone . La température est aussi réglable, contrairement à la température incontrôlable dégagée par le poêle à bois.

© Brais Seara / Getty Images

Un poêle à pellets vous demandera néanmoins un petit effort financier avant d’en ressentir les effets positifs sur la facture.

Certains sont disponibles à moins de 1000€ dans la grande distribution. Dans le réseau professionnel, la gamme s’étend de 1600€ à 5700€. Cette variation s’explique par la puissance et la finition. Comptez aussi entre 300€ et 600€ de main-d’œuvre pour l’installation. Ce montant dépend de la complexité de l’installation.

Il faut ajouter enfin 168€ par an pour l’entretien de l’appareil et 4,80€ par sac de pellets de 15 kg. Selon votre utilisation et l’isolement de votre habitation, un sac tient alors entre 13 et 40 heures de combustion.

Comment savoir si cet investissement est pécuniairement plus avantageux que les combustibles les plus répandus ? Il sera "amorti entre 4 à 8 ans, combustible compris" assure la journaliste de L’Écho. Mais le rendement énergétique est directement très satisfaisant : vous pouvez faire une économie "à partir de 40% sur votre facture de chauffage, voire plus".