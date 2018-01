Le plein d'agrumes avec Carlo de Pascale

On a tendance à penser directement à l'orange, mais il y a plein d'autres agrumes : la mandarine, la clémentine, le citron vert, le pamplemousse, le pomelo, le citron, etc. L'avantage, c'est que les agrumes peuvent être consommés à différentes sauces : en dessert, au petit-déjeuner ou bien en cuisine salée.

Le fruit de l'hiver par excellence est l'agrume, quel qu'il soit ! Il y a ceux connus de tous et puis il y a les agrumes un peu plus particuliers. Présentations et explications avec Carlo de Pascale dans le 6-8 ce matin.

Des agrumes plus méconnus

La main de Bouddha - © Tous droits réservés

Le citron caviar - © Tous droits réservés

Parmi les agrumes moins populaires, on retrouve la main de Bouddha. Ce fruit très parfumé tire son nom de sa forme évidemment. Pour le consommer, il va falloir le râper.

Le citron caviar dont le prix est similaire au caviar classique laisse s'échapper de petites perles citronnées. Il est principalement utilisé en garniture sur une assiette, avec un tartare de poisson par exemple.

La bergamote, elle, ne s'emploie que transformée. On la retrouve dans des bonbons, des boissons, des glaces, le Limoncello à la bergamote, et surtout le thé Earl Grey.

Le kaffir lime qui est également appelé le combava. Son apparence ressemble à un citron vert mais dont le zeste ressemble davantage à celui d'une orange. Il est employé en cuisine thaïlandaise et plus particulièrement dans le curry vert.

Enfin, l'orange sanguine. Il en vient d'un peu partout : Maroc, Espagne, Sicile, etc. et existe en trois variétés : Moro, Tarocco et Sanguinello. Riche en vitamine C, l'orange sanguine est également un antioxydant qui protège de la grippe et des maladies.