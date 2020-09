Le petit truc de la vie quotidienne : l'effet chocolat chaud ou scientifiquement appelé effet allasonique

Dans le post du jour de ce mardi dans le 6/8 , Hugues nous ramène aux secrets de la sciences physiques, avec le truc que tout les enfants et adultes adorent, c'est l'effet chocolat chaud. Sans pour autant changer le volume du contenu ( autre truc bien connu) cela marche également avec tout autres produits que l'on va dissoudre dans de l'eau.

"L'effet chocolat chaud également appelé effet "allasonique"est un phénomène de mécanique des ondes que l'on reproduit en touillant un liquide chaud additionné de poudre soluble et en tapant au fond du récipient de manière répétée : on observe que le son produit devient de plus en plus aigu." commente Hugues.

Une chose est certaine, ces objets familiers comme des tasses ou des verres sont souvent éphémères : après s'être formées dans ces contenants, les bulles remontent rapidement à la surface du liquide, où elles éclatent.

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6h à 8h.

Regardez plutôt!