Le Pérou remporte la 1re édition de la Coupe du monde… De ballons de baudruche

Le Pérou remporte la 1ère édition de la Coupe du monde... de ballons gonflables - 15/10/2021 A l'initiative de la compétition, Gerard Pique, défenseur du FC Barcelone qui en plus d'être propriétaire du FC Andorra et organisateur de la Coupe Davis, est aussi le patron du groupe Kosmos. Jamais à cours de nouvelles idées pour développer et diversifier son business, il a mis sur pied un projet quelque peu farfelu comme nous l'apprend https://www.90min.com. Christine Hanquet, journaliste sportif évoque cette 1ère édition de coupe du monde de ballon de baudruche remportée par le Pérou.