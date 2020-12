Le père Noël doit-il avoir son attestation de sortie ? Oui d'après l'arrêté d'un maire breton

Le père Noël est-il exempt de cette mesure ? Pour un maire breton, lui aussi doit se plier aux règles et doit bénéficier d'une telle attestation pour distribuer ses cadeaux sans la moindre infraction, c'est pourquoi ce politicien l'a autorisé, dans un arrêté, à travailler le soir de Noël. Un moment de légèreté qui fait du bien dans le contexte actuel.

La crise sanitaire et le confinement qui en résulte nous obligent à rester cloîtré chez soi la nuit au vu de l'instauration d'un couvre-feu, sauf si c'est indispensable ou si vous disposez d'une attestation de sortie pour votre travail.

"Je vous invite donc avec le plus grand sérieux à en prendre connaissance et à vous y conformer" a-t-il écrit sur le réseau social à l'oiseau bleu au sujet de ce texte.

L'ex-membre du parti Les Républicains a usé des mêmes codes législatifs pour rédiger cet arrêté qu'il a publié sur ses réseaux sociaux. Il invite notamment les habitants de sa ville à déposer une collation au pied du sapin pour le père Noël et les enfants à respecter l'heure du couchage. Il stipule également que "afin de permettre au père Noël de distribuer les cadeaux dans de bonnes conditions qu' il aura le droit de circuler et stationner comme bon lui semble dans la nuit du 24 au 25 décembre".

Devant l’importance de la situation, il était de ma responsabilité d’élu local de prendre l’arrêté municipal suivant pour la @VillePloemeur dès le premier jour de décembre. Je vous invite donc avec le plus grand sérieux à en prendre connaissance et à vous y conformer ???????? #Noel pic.twitter.com/yATEM2ZmRA

