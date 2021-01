"Le papa a une petite graine qui lui chatouille" : l’éducation sexuelle selon Roland Magdane en 1980

Hugues Hamelynck vous replonge en 1980 dans Le 6-8 avec un sketch de Roland Magdane inventorié par la Sonuma, caricaturant la sexualité expliquée aux enfants.

Pas facile pour les parents d’expliquer à leurs enfants comment ils sont venus au monde et ce que représente la sexualité. Cette difficulté a traversé de nombreuses générations et force est de constater que les explications imagées adressées aux enfants comme la fameuse cigogne qui apporte les nouveau-nés dans les Schtroumpfs ou la petite graine déposée dans le ventre de maman ont fait partie des théories les plus prisées.

Hugues Hamelynck vous démontre comment on tentait déjà d’expliquer l’arrivée d’un nouveau-né aux enfants en 1980, l’année de naissance de Sara De Paduwa, grâce à ce sketch intitulé L’éducation sexuelle, signé Roland Magdane, présenté sur le plateau de Chansons à la carte à la RTBF.

41 ans plus tard, vous parlez encore de la théorie de la petite graine à vos progénitures ?