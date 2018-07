Le Pacte de la Mer... Un conte moderne japonais

Un pacte avec la nature

Le pacte de la mer - © Tous droits réservés

Au Japon, le respect inspiré par les éléments naturels rime souvent avec tradition puisque la religion shintô est censée assurer une bonne relation entre la nature et les intérêts humains. Or, depuis les années 1970, un nouveau débat a pris place au sein de la société japonaise : le développement du pays doit-il se faire au détriment de la tradition ?

"Le Pacte de la Mer" illustre de façon sobre et pourtant très forte cette tension entre modernité et tradition... Le jeune héros Yôsuké étant le symbole d’une nouvelle génération qui cherche sa place dans ce système où parents et grands-parents s’opposent.