Le nouvel album de Florent Pagny, une réussite : "Il n’a jamais eu autant d’amplitude vocale"

Cet album de dix titres est réalisé par son ami Calogero, déjà à la baguette en 2000 sur la chanson Châtelet les halles ainsi qu'en 2013 pour l’album Vieillir avec toi qui renfermait notamment le titre Les murs porteurs. Ce disque avait d’ailleurs été l’une des meilleures ventes de Florent Pagny.

Les textes ont été confiés aux auteurs habituels de Calogero, Marie Bastide et Paul École. Une chanson est néanmoins signée Serge Lama et une autre Barbara Pravi, 2e de l’Eurovision 2021 et qui avait déjà réalisé les premières parties du coach de The Voice France.