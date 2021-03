Le nouveau Lana Del Rey vous fera planer, Camelia Jordana entre fragilité et chansons engagées

Lana Del Rey se révèle au grand public dès son premier album Born To Die paru en 2012, qui s’est écoulé à 10 millions d’exemplaires.

Dernièrement, la chanteuse multiplie les initiatives. En 2019, elle sort Norman Fucking Rockwell du nom du peintre américain, en 2020 elle publie un livre de poésies accompagné de musiques et en 2021 elle propose un nouvel album qui sort ce 19 mars, Chemstrails over the country club.

"Comme d’habitude avec Lana Del Rey, on est entre de la musique qui s’écoute très facilement, de l’easy listening, et de la musique de film. Cela pourrait être la bande originale de ces épopées américaines sur la route" analyse Bruno Tummers qui constate le côté cinématographique des chansons et les nombreuses balades qui composent l’album. Cette musique douce et planante habituelle de son univers est toutefois peu radiophonique.

Le sens des paroles demeure d’ailleurs difficilement interprétable. "Elle reste très mystérieuse et donne peu d’interviews" pointe le chroniqueur qui invite le public à se forger sa propre interprétation.

À peine son nouveau disque sorti que Lana Del Rey a d’ores et déjà annoncé son futur projet : un album de reprise des standards de la country.