Le "no bra" et les baskets minimalistes, ou quand libérer son corps augmente les performances

Gilles Goetghebuer, le chroniqueur sport du 6-8 est revenu sur deux dernières tendances en matière d'équipement de sport : l'absence du soutien-gorge et les semelles minimalistes.

Quel que soit le sport pratiqué, celui-ci nous permet de garder la forme et de travailler nos muscles. La tenue de sport, en général plus allégée qu'une tenue de ville, doit normalement nous conférer plus d'aisance pour effectuer toutes sortes de mouvements et être ainsi plus performant. Mais est-il suffisamment au point pour favoriser le bien-être et la performance de chacun ?

Dernièrement, deux mouvements sont apparus chez les sportifs : le retrait du soutien-gorge avec le mouvement no-bra tout comme le choix de semelles minimalistes dans les baskets de jogging.