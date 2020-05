Un jeu finlandais pour enfants et adultes

Le Molkky a encore plus de succès, jouez-y dehors avec vos enfants !

Mais le Molkky qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un jeu de quilles semblable à la pétanque mais sans cochonnet. On y lance un bâton en bois sur "12 quilles au total qu'on va mettre à trois quatre mètres du lanceur" précise Delphine Simon.

"Ce qui est top c'est qu'on peut commencer à partir de 6 ans et jusque 99 ans. On peut donc jouer en famille" se réjouit la chroniqueuse.

Le but du Molkky est de totaliser 50 points en faisant tomber des quilles numérotées.

"Chaque quille a un numéro différent, si vous faites tomber une quille vous avez droit à ce numéro. Mais si vous faites tomber trois quilles en même temps par exemple et pas une, vous allez compter le nombre trois et pas les chiffres qui sont dessus" explique Delphine.

Attention toutefois, si vous dépasser le nombre 50 dans le total de vos points, vous "vous redescendez de 25". Le Molkky vous garantit donc "des parties où on se marre bien" et où "les enfants ont parfois plus de bol que les adultes".

Ce jeu requiert une certaine place et ce joue à l'extérieur. "Cela peut être un jeu apéritif, cela peut être un jeu joué dans le parc et en cette période-ci cela peut être un jeu sympathique comme on est censés se retrouver à l'extérieur avec les amis qu'on fréquente" estime la chroniqueuse.

Vous en trouverez entre 20 et 35€ selon les modèles que vous choisissez. Vous en trouvez en vente partout près de chez vous dans les magasins de jouets de proximité.